Homem é morto a facadas após discussão em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 22/07/2026 às 08h20

A noite desta terça-feira (21) por volta das 23 horas foi marcada por mais um crime violento em Ji-Paraná. Um homem, identificado preliminarmente como João de 24 anos, foi assassinado a golpes de faca nas proximidades da Rua Jaú no bairro Jorge Teixeira.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o crime teria ocorrido após uma discussão dentro de uma kitnet. Durante o desentendimento, os dois homens entraram em luta corporal e, em meio à briga, um deles conseguiu se apoderar de uma faca e desferiu um golpe certeiro no peito da vítima.

Informações extraoficiais apontam que o suspeito do homicídio também ficou ferido durante o fato e foi preso identificado apenas como “polaquinho”. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, isolaram a área e preservaram o local para os trabalhos da Perícia Técnica. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido pela funerária Sistema Bom Pastor.