Prefeitura convoca aprovados para o cargo de agente de combate às endemias
Por Assessoria
Publicada em 22/07/2026 às 08h33
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A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta terça-feira (21) um edital de convocação dos aprovados no concurso público para o cargo de agente de combate às endemias.

O prazo final para apresentação e posse do cargo está marcado para o dia 19 de agosto, sem possibilidade de prorrogação.

Toda a documentação exigida deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, conforme orientações contidas no edital.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA  https://transparencia.jaru.ro.gov.br/novo/EXECUTIVO/publicacoes/publicacao/2026/10/40833?perPage=10&page=1

Geral JARU
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