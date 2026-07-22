Prefeitura convoca aprovados para o cargo de agente de combate às endemias

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 08h33

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta terça-feira (21) um edital de convocação dos aprovados no concurso público para o cargo de agente de combate às endemias.

O prazo final para apresentação e posse do cargo está marcado para o dia 19 de agosto, sem possibilidade de prorrogação.

Toda a documentação exigida deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, conforme orientações contidas no edital.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/40833?perPage=10&page=1