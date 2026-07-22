Pré-campanha de Sílvia Cristina ganha força com reuniões e apoios em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 08h56

Sílvia Cristina amplia a sua agenda de agenda de pré-campanha ao Senado em Porto Velho, se reunindo com lideranças, ouvindo a população, concedendo entrevistas e ampliando as suas bases de apoio.

“Estamos nesta semana intensificando a nossa pré-campanha na capital, onde temos agenda extensa, com muitas reuniões, concedendo entrevistas, nos reunindo com lideranças e recebendo muitas adesões e apoios. Nossa pré-candidatura ao Senado está se reforçando a cada dia e estamos muito felizes com a recepção calorosa por onde andamos”, destacou Sílvia.

Ao longo de toda a semana, ela vai realizar uma série de atividades, com foco em apresentar seu trabalho e reafirmar compromissos, ressaltando a sua missão maior, que é cuidar de gente.