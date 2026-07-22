Operação integrada intensifica combate ao furto e à receptação de materiais públicos em Porto Velho

Por Hellen Paiva

Publicada em 22/07/2026 às 08h36

Os furtos de fios elétricos, cabos, tampas de bueiro e outros materiais públicos têm causado prejuízos frequentes em Porto Velho. Além dos danos ao patrimônio, esse tipo de crime compromete serviços essenciais, deixa ruas sem iluminação, prejudica o abastecimento e coloca a segurança da população em risco.

Para enfrentar esse problema, a Polícia Civil de Rondônia (PC-RO), por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), deflagrou na manhã desta terça-feira (21) a Operação “Lumus Maximus”.

A ação contou com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, órgãos estaduais e concessionárias de serviços públicos para fiscalizar ferros-velhos e pontos de reciclagem da capital.

Fiscalização em 14 estabelecimentos

Ao todo, 14 estabelecimentos comerciais foram vistoriados. Os locais foram definidos a partir de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Porto Velho, com foco em possíveis pontos de receptação de materiais furtados.

Durante a operação, as equipes verificaram a existência de materiais de origem ilícita e também a regularidade administrativa, fiscal e ambiental dos estabelecimentos.

Participaram da ação equipes da Emdur, Sema, Seinfra, Semec, Sefin-RO, além da Cared e da Energisa.

Polícia Civil reforça que a população também pode contribuir com o trabalho das equipes

União para proteger o patrimônio público

Para o prefeito Léo Moraes, combater a receptação é uma estratégia importante para reduzir esse tipo de crime e preservar os serviços oferecidos à população.

“Quando diferentes instituições trabalham juntas, conseguimos agir de forma mais eficiente. Combater a receptação é atacar um dos principais fatores que alimentam esses crimes e proteger um patrimônio que pertence a toda a população.”

Denúncias ajudam no combate ao crime

A Polícia Civil reforça que a população também pode contribuir com o trabalho das equipes. Informações sobre locais suspeitos ou comercialização de materiais furtados podem ser repassadas pelos telefones 197 ou 190, ou pelo WhatsApp (69) 3216-8940.

O sigilo é garantido pela Polícia Civil.