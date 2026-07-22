PREVISÃO DO TEMPO: Amazonas, Acre e Rondônia terão predomínio de muitas nuvens, mas com pouca chance de chuva

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 22/07/2026 às 08h00

Volumes de chuva seguem concentrados em Roraima e em áreas do Amapá e Pará; Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins terão predomínio de calor e tempo mais seco

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (22) indica manutenção da instabilidade sobre o extremo norte da Região Norte.

Em Roraima, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas desde a manhã, persistindo durante a tarde e diminuindo à noite. Boa Vista registra temperaturas entre 24°C e 33°C, com umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%.

No Pará e no Amapá, a chuva ocorre de forma mais localizada. Belém terá muitas nuvens durante todo o dia, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Os termômetros variam entre 24°C e 33°C, enquanto a umidade fica entre 60% e 98%. Em Macapá, também há possibilidade de chuva isolada durante a manhã e a tarde, com máxima de 32°C e umidade chegando a 93%.

Amazonas, Acre e Rondônia terão predomínio de muitas nuvens, mas com pouca chance de chuva significativa. Manaus terá máxima de 33°C; Rio Branco chega aos 33°C e Porto Velho pode alcançar 35°C, favorecendo sensação de calor durante a tarde.

No Tocantins, o tempo permanece firme. Palmas terá poucas nuvens ao longo do dia, máxima de 35°C e umidade mínima de 25%, exigindo atenção à hidratação durante as horas mais quentes.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).