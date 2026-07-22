SINJUR promove almoço de confraternização em celebração ao Dia do Servidor do Judiciário de Rondônia

Por SINJUR

Publicada em 22/07/2026 às 08h22

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) promoveu nesta segunda-feira (20/07) um almoço de confraternização em celebração ao Dia do Servidor do Judiciário de Rondônia, data instituída pela Lei n. 6.347 e que neste ano passou a ser feriado oficial para os servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Realizado no Braz Eventos, em Porto Velho, o encontro reuniu servidores ativos, aposentados, pensionistas, recém-empossados e filiados de outras comarcas que estavam na capital, em um momento de alegria, reencontro e reconhecimento pela dedicação ao serviço público.

A estrutura do evento foi pensada para agradar a todos. Havia música ao vivo, chop gelado, comida à vontade, um espaço reservado e mais tranquilo para quem preferia ficar longe do som, e brincadeiras para as crianças que acompanharam os servidores. O evento foi viabilizado por patrocínio externo, sem qualquer custo para o sindicato.

Uma data para celebrar quem faz a Justiça funcionar

Para a servidora Maria Regiane, lotada no departamento médico do TJRO e com 20 anos de serviços prestados ao Judiciário de Rondônia, a festa foi muito além de um simples almoço. "É um lugar para reencontrar os amigos e celebrar anos de dedicação ao público", disse ela, emocionada com o significado do momento.

Quem também destacou a importância da data foi o servidor aposentado José, que ingressou no Judiciário em 1986 como técnico judiciário e se aposentou em 1996. Para ele, eventos como esse têm um papel especial para quem já encerrou a vida ativa. "É bom para a interação de todos, especialmente para os aposentados. Muitos se isolam depois que saem, e festas como essas valorizam o servidor e fazem bem para todo mundo", afirmou.

Presidente do TJRO homenageia a categoria

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel Filho, marcou presença no evento e usou a palavra para homenagear os servidores. Com 36 anos de atividades no Poder Judiciário, o desembargador destacou a relevância da data e o papel fundamental de cada servidor na construção de uma Justiça mais eficiente e acessível para a população rondoniense.

A nova geração também celebra

O servidor Guilherme Peixoto, aprovado no último concurso do TJRO e empossado em 13 de fevereiro deste ano, parabenizou o Sinjur pela iniciativa e ressaltou o valor da data para quem está iniciando a carreira. "Deve ser celebrado. Impacta a vida das pessoas de forma positiva", destacou o novo servidor, que viveu no evento seu primeiro Dia do Servidor do Judiciário como membro da categoria.

O servidor Elias Paiva também usou a ocasião para parabenizar o sindicato e o presidente do Sinjur, André Coelho, pela organização do evento e pelo empenho em promover momentos de valorização da categoria.

Uma conquista de todos

O Dia do Servidor do Judiciário de Rondônia é uma conquista recente e coletiva. O Sinjur reforça que celebrações como essa existem para lembrar que por trás de cada processo, cada audiência e cada decisão judicial há pessoas que dedicam anos de suas vidas ao funcionamento da Justiça. Elas merecem ser reconhecidas, homenageadas e festejadas.

O Sinjur somos todos nós.