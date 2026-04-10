Ex de Projota abre o coração sobre divórcio quando envolve filhos:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 10/04/2026 às 15h19

Tamy Contro, 33 anos, abriu o coração com seus seguidores no Instagram, na última quinta-feira, 9, sobre sua decisão de se separar de Projota, 39, mesmo com filhos envolvidos. Ela estava no final da gestação à espera do segundo filho do então casal, quando o fim do casamento foi anunciado, em março de 2023, após sete anos de relacionamento. A influenciadora e o cantor são pais de Marieva, de 6 anos, e de Otto, de apenas 3 aninhos.

Ao interagir com internautas através da caixinha de perguntas nos Stories, Tamy afirmou que não abriria mão daquilo que acredita ser inegociável apenas para manter a família unida. “Não acho que a decisão de um divórcio deva ser baseada nas crianças e, sim, na relação entre os adultos. Pode soar egoísta, mas um relacionamento não deve ser mantido apenas por causa dos filhos”, disse ela.

A influenciadora aproveitou para analisar a situação de alguns casais, que mantêm o relacionamento em função dos filhos. “Muitos casais continuam juntos acreditando que isso é o melhor para as crianças, quando na verdade elas acabam crescendo em um ambiente de infelicidade. No meu ponto de vista, isso pesa muito mais do que a separação em si. Na minha visão, pais felizes criam filhos mais saudáveis emocionalmente”, ponderou.

Em seguida, Tamy compartilhou sua própria experiência e relatou como se deu o processo de seu divórcio. “Quando pensei no meu divórcio, olhei exclusivamente para mim, para o tipo de mãe que eu queria ser e para o exemplo que eu queria dar. Cuidar da sua própria felicidade não é negligenciar a felicidade dos seus filhos, é justamente o que permite que você esteja bem para eles. No fim, isso reflete diretamente na vida das crianças”, disse.

Ao final, ex-esposa do cantor destacou que existe um limite nas relações que não deve ser ultrapassado para não interferir no que ela considera essencial. “Acredito que todo relacionamento tem seus chamados ‘inegociáveis’. Não vejo relacionamento como algo descartável, ainda mais quando envolve uma família, mas também não acho saudável ultrapassar aquilo que para você é essencial”, avaliou ela.

“Quando esses limites são atingidos, é importante se manter firme. Não dá para negociar a própria felicidade, mesmo quando existem filhos envolvidos. No fim, preservar quem você é e o que te faz bem não é egoísmo (ao meu ver) é responsabilidade. Porque é isso que sustenta relações mais saudáveis, inclusive com os próprios filhos”, concluiu a influenciadora.