Romulo Estrela é alvo de golpe e faz alerta nas redes sociais

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 10/04/2026 às 15h24

O ator Romulo Estrela alertou na última quarta-feira, 8, que está sendo vítima de um golpe no WhatsApp, onde criminosos se passam por ele para pedir dinheiro a contatos. O intérprete de Paulinho na novela Três Graças usou suas redes sociais para divulgar a fraude e orientar seus fãs. Ele pediu para que ignorem e denunciem qualquer mensagem suspeita.

O que aconteceu

O ator Romulo Estrela alerta sobre golpe no WhatsApp que usa sua imagem para extorquir dinheiro de fãs e contatos.

Criminosos se identificam com o nome completo do artista e número com DDD do Rio de Janeiro para enganar as vítimas.

O caso não é isolado; celebridades como Adriano Imperador e Júlia Lemmertz já foram alvos de fraudes semelhantes.

O alerta de Romulo Estrela foi veiculado nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Ele compartilhou uma captura de tela do número falso, deixando claro que não houve alteração em seu telefone de contato. A orientação é clara: ignorar e denunciar mensagens suspeitas para evitar prejuízos.

Golpistas utilizam nome e foto de Romulo Estrela

A imagem divulgada pelo ator mostra que os golpistas utilizam uma foto de Romulo Estrela e se apresentam com seu nome completo, Romulo Aranha Estrela. O número de telefone falso, que possui o DDD do Rio de Janeiro, busca conferir credibilidade à fraude, tentando ludibriar as vítimas.

Em sua mensagem, o artista foi enfático: “Pessoal, estão se passando por mim no WhatsApp. Não troquei de número, ok? Se receberem mensagem, ignorem e denunciem o número, por favor”, escreveu ele, buscando mobilizar sua base de fãs contra a ação criminosa.

Casos de golpes digitais contra famosos se proliferam

O incidente com Romulo Estrela insere-se em um cenário de crescente número de golpes digitais, que têm atingido diversas personalidades. Nos últimos meses, outros artistas e figuras públicas relataram ter suas imagens e nomes utilizados em esquemas fraudulentos.

O ex-jogador Adriano Imperador, por exemplo, teve familiares prejudicados por um golpe semelhante, embora os valores subtraídos tenham sido recuperados posteriormente. A atriz Júlia Lemmertz também foi alvo de criminosos, perdendo cerca de R$ 13 mil em uma fraude após golpistas se passarem por alguém de seu círculo íntimo.