Plural Saúde reforça atendimento humanizado e destaca benefícios para servidores públicos em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 15h14

A Plural Saúde apresenta ao público de Porto Velho seus diferenciais em planos de saúde, com ênfase em atendimento rápido, humanizado e com excelente custo-benefício. A comunicação da empresa dialoga diretamente com servidores públicos, público que, segundo a instituição, busca cada vez mais eficiência e qualidade nos serviços de saúde .

A proposta da Plural é oferecer um modelo de atendimento em que o beneficiário seja tratado como prioridade, com acesso facilitado, cobertura ampla e suporte contínuo. Os planos são disponibilizados ao público em geral, contemplando também familiares, com foco na promoção do bem-estar e da qualidade de vida.

Em parceria com a Unimed Porto Velho, os beneficiários contam com duas estruturas distintas: o pronto-socorro, indicado para casos de urgência e emergência, e o pronto-atendimento, voltado a situações de menor complexidade. A diferenciação permite maior organização e segurança no atendimento.

A Plural Saúde também destaca a disponibilidade de uma rede ampla, profissionais qualificados e ambientes modernos, garantindo mais eficiência na prestação dos serviços. O atendimento presencial ocorre na Av. Carlos Gomes, nº 1223, Centro, Galeria Porto Shopping, Sala 106, em Porto Velho.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 9963-5411 e (69) 9 9959-4344.