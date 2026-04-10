População jaruense pode contribuir na elaboração do Projeto de LDO referente ao ano de 2027

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 14h39

A Prefeitura de Jaru reforça o convite para que a população participe da criação do Projeto de Leis e Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027.

O orçamento participativo visa atender diretamente às demandas da população, de acordo com as respostas enviadas no formulário disponibilizado pela prefeitura.

O secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, ressalta a importância da contribuição dos cidadãos. “Com o resultado da consulta pública, podemos planejar políticas públicas e investimentos com base na realidade dos jaruenses”.

O formulário deve ser preenchido de forma online e não exige identificação. Participe clicando no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScy5PO4Jap8G8nmRCJLj3_ wGHMjM4_Gf01syFaBm1HzugLE_g/ viewform