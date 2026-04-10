População jaruense pode contribuir na elaboração do Projeto de LDO referente ao ano de 2027
Por Assessoria
Publicada em 10/04/2026 às 14h39
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A Prefeitura de Jaru reforça o convite para que a população participe da criação do Projeto de Leis e Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027.

O orçamento participativo visa atender diretamente às demandas da população, de acordo com as respostas enviadas no formulário disponibilizado pela prefeitura.

O secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, ressalta a importância da contribuição dos cidadãos. “Com o resultado da consulta pública, podemos planejar políticas públicas e investimentos com base na realidade dos jaruenses”.

O formulário deve ser preenchido de forma online e não exige identificação. Participe clicando no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy5PO4Jap8G8nmRCJLj3_wGHMjM4_Gf01syFaBm1HzugLE_g/viewform

Geral JARU
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