CRAS São Francisco promove atividades de convivência, reflexão e fortalecimento de vínculos com usuários dos serviços socioassistenciais

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 14h55

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta semana uma série de atividades no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São Francisco, voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além da promoção de inclusão, respeito e convivência social entre os participantes dos serviços ofertados pela unidade.

Uma das ações foi o encontro com as turmas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com os grupos Turminha do Bem e Os Incríveis, formados por crianças e adolescentes. Durante a atividade, foi trabalhado o tema “Bullying e respeito nas relações”, abordando de forma educativa a importância de atitudes baseadas na empatia, no cuidado e na valorização das diferenças.

Como parte da dinâmica, os participantes construíram a Árvore do Respeito, onde cada criança e adolescente escreveu em uma folha uma atitude que representa o respeito no convívio com o próximo. A atividade reforçou que gestos como ouvir, ajudar, acolher e tratar o outro com gentileza contribuem para a construção de ambientes mais seguros, felizes e acolhedores.

Também foi realizada no CRAS a oficina de crochê, atividade que vai além do aprendizado de uma técnica manual. A oficina proporciona um importante espaço de convivência, permitindo a interação entre os participantes, a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além do aspecto social, a prática do crochê contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, concentração e criatividade, além de possibilitar a aprendizagem de uma habilidade que pode ser aplicada no cotidiano e, em alguns casos, se tornar uma alternativa de geração de renda.

Outra atividade promovida pela equipe foi o encontro com as famílias atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O momento foi conduzido em formato de roda de conversa e teve como tema a inclusão de pessoas com deficiência, promovendo reflexão e diálogo sobre o papel da família na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Durante o encontro, foi reforçado que a inclusão começa dentro do ambiente familiar, a partir da compreensão da deficiência como parte da diversidade humana. Esse entendimento contribui para o fortalecimento da autonomia, da autoestima e do desenvolvimento das pessoas com deficiência, além de ajudar a combater preconceitos e práticas de exclusão.

As atividades desenvolvidas pelo CRAS São Francisco fazem parte das ações contínuas da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semasf, voltadas ao fortalecimento das famílias, à promoção da convivência comunitária e à garantia de direitos das pessoas atendidas pelos serviços socioassistenciais do município.