Fundação de Cultura e Juventude divulga lista oficial das corporações inscritas para o CABF – 1ª Etapa em Rolim de Moura

Por ASSESSORIA

Publicada em 26/05/2026 às 09h53

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura através da Prefeitura de Rolim de Moura divulga oficialmente a lista de corporações inscritas para o Circuito de Amigos de Bandas e Fanfarras (CABF) – 1ª Etapa, que será realizado durante o Festival de Bandas e Fanfarras de Rolim de Moura.

O evento reunirá corporações de diversas regiões do Estado de Rondônia, consolidando-se como um importante encontro cultural voltado à valorização das bandas e fanfarras, promovendo música, tradição, integração e intercâmbio cultural entre os participantes.

As inscrições contemplam modalidades competitivas e participação especial, reunindo diferentes categorias e faixas etárias. O número de corporações inscritas demonstra a força do movimento de bandas e fanfarras no estado e reforça a importância do evento no calendário cultural rondoniense.

O Festival de Bandas e Fanfarras têm como objetivo incentivar a cultura musical, fortalecer as tradições das corporações e proporcionar um espaço de valorização artística para músicos, maestros, coreógrafos e integrantes das bandas e fanfarras participantes.

A Fundação de Cultura e Juventude destaca ainda que o evento está sendo preparado para proporcionar ao público um grande espetáculo cultural, celebrando a música e a tradição das corporações rondonienses.

Veja abaixo as corporações confirmadas para participação no CABF – 1ª Etapa Rolim de Moura.