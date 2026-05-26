Criminosos arrombam loja de sorvetes e furtam caixa registradora

Por pvhnoticias.com

Publicada em 26/05/2026 às 09h00

Um estabelecimento comercial da rede de sorvetes foi alvo de criminosos durante a madrugada desta terça-feira na Avenida Carlos Gomes, região central de Porto Velho.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da Patrulha Comercial realizava rondas pela área quando percebeu a presença de dois homens em atitude suspeita próximos ao local. Pouco tempo depois, uma mulher chegou e passou a observar a movimentação nas proximidades do comércio.

Ainda conforme a ocorrência, os dois suspeitos arrombaram o estabelecimento e invadiram o imóvel. Após alguns minutos, um deles saiu carregando uma caixa registradora. Em seguida, os três envolvidos fugiram a pé e tomaram rumo ignorado.

A polícia informou que tentou contato com responsáveis pela empresa por meio dos telefones disponíveis em sites, porém não conseguiu localizar nenhum representante para comparecer ao local e fechar o estabelecimento.

A Patrulha Comercial informou ainda que o policiamento foi reforçado nas imediações da sorveteria após o crime. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.