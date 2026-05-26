Denarc prende dupla por tráfico de drogas em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 26/05/2026 às 09h00

No final desta segunda-feira (25), uma operação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (DENARC) da Polícia Civil de Rondônia e a Receita Federal do Brasil resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de tráfico de drogas sintéticas na capital. A ofensiva faz parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, integrando as ações das operações NARKE 6, AMAS e Protetor das Fronteiras, coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

As investigações focaram em uma distribuidora de bebidas localizada na zona norte de Porto Velho. Segundo a inteligência policial, o proprietário do estabelecimento utilizava o comércio como fachada para a comercialização de entorpecentes. Durante o cumprimento das diligências, as equipes localizaram aproximadamente 104 gramas de MDMA e 25 gramas de Skank. Além das drogas, foram apreendidos R$ 740,00 em espécie, 19 maços de cigarros e aparelhos celulares que serão periciados para identificar outros possíveis envolvidos na rede de distribuição.

Os dois detidos foram encaminhados à sede do DENARC, onde prestaram depoimento e permanecem à disposição do Poder Judiciário. A ação reforça o sucesso da cooperação entre diferentes esferas da segurança pública no combate à criminalidade na região. O uso de estabelecimentos comerciais como ponto de apoio para o tráfico é um dos alvos prioritários das forças policiais, que buscam desarticular a logística das organizações criminosas que operam em Rondônia.

A Polícia Civil de Rondônia destaca que o trabalho de monitoramento e repressão ao tráfico de drogas sintéticas segue contínuo. A integração de dados entre os órgãos tem sido essencial para mapear rotas e identificar lideranças do setor de entorpecentes, garantindo resultados efetivos na apreensão de substâncias que abasteceriam festas e locais de lazer na capital, protegendo assim a sociedade e combatendo o avanço da criminalidade organizada.