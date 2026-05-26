FESTA DO AGRO: 13ª Rondônia Rural Show Internacional evidencia avanços e investimentos na agropecuária do estado

Por Cíntia Xavier

Publicada em 26/05/2026 às 08h36

Com uma movimentação intensa de público espalhados por todos os espaços, o Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, recebeu a abertura da maior feira agropecuária do Norte, a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que teve abertura nesta segunda-feira (25) e segue até 30 de maio, das 8h às 18h, com o tema “Exportação e Desenvolvimento”. A cerimônia reuniu autoridades dos três Poderes do estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), prefeitos, entidades públicas, empresários, produtores, representantes internacionais e a imprensa.

Realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a RRSI 2026 teve um investimento de mais de R$ 26 milhões. A estrutura da feira foi planejada para proporcionar as melhores experiências para produtores rurais, empreendedores, empresários, e demais pessoas de Rondônia, do Brasil e do mundo.

A cerimônia reuniu autoridades dos três Poderes, prefeitos, entidades públicas, empresários, produtores, representantes internacionais e a imprensa

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a RRSI é a maior festa da agricultura da Região Norte do Brasil. “Temos o melhor café, o melhor cacau, a melhor carne, o melhor peixe. Desde o início da gestão trabalhamos para expandir o evento, ampliar, melhorar a estrutura para dar mais segurança a todos que fazem essa feira acontecer.”

Para o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, a abertura marca o início da maior feira de negócios de Rondônia. “Hoje foi um dia histórico para o agronegócio de Rondônia. Abrimos oficialmente a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, uma feira que representa a força do produtor rural, da inovação no campo e do crescimento econômico do estado. Estamos recebendo visitantes, expositores e investidores de várias lugares e também do exterior, mostrando que Rondônia está preparada para ampliar mercados e fortalecer ainda mais o setor produtivo. A expectativa é de grandes negócios, troca de conhecimento e oportunidades para todas as cadeias do agro,” ressaltou.

PAVILHÕES TEMÁTICOS

Pavilhão da Agricultura;

Pavilhão do Artesanato;

Pavilhão da Bovinocultura Leiteira;

Pavilhão de Pecuária de Corte;

Pavilhão Empresarial Internacional;

Pavilhão Governamental; e

Vitrines Tecnológicas.

ALIMENTAÇÃO

Há praças de alimentação com variedades de sabores como:

Comida brasileira;

Carnes de Rondônia;

Tambaqui de Rondônia;

Food trucks; e

Boi no rolete.

COMUNICAÇÃO

A população pode acompanhar as notícias da Rondônia Rural Show, no Portal do Governo de Rondônia; no site da 12ª RRSI, pelo link https://rondoniaruralshow.ro.gov.br; no Instagram @rondoniaruralshow/, @seagri.ro e @governor/; e pela imprensa, que junto com a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), está pronta para fazer uma cobertura histórica.

EXPORTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Café está entre os principais produtos exportados por Rondônia

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Rondônia registrou crescimento robusto em suas exportações em 2025, alcançando um valor total de US$ 3 bilhões. Esse valor representa um aumento de 22,3% em relação a 2024. Em termos de volume, o estado movimentou 4,36 bilhões de quilogramas líquidos, superando o ano anterior em aproximadamente 21,5%.

Principais Produtos Exportados:

Carnes de bovino (congelada): US$ 1.182,6 milhões

Soja: US$ 1.036,9 milhões

Carnes de bovino (fresca): US$ 281,0 milhões

Milho: US$ 224,6 milhões

Café: US$ 52,1 milhões

Principais Destinos:

A China foi o principal destino das exportações de Rondônia, com US$1.009,7 milhões. Outros destinos importantes incluem Espanha, Turquia e México.

Cidades Exportadoras:

Entre as cidades de Rondônia, Vilhena liderou as exportações, atingindo US$ 956 milhões.