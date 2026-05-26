SINTERO participa de reunião na Câmara de Vereadores;encontro reuniu diferentes entidades sindicais na busca por valorização dos servidores públicos

Por sintero

Publicada em 26/05/2026 às 08h28

Na manhã desta segunda-feira (25), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia – SINTERO, participou de uma reunião na Cãmara Municipal de Vereadores de Porto Velho, para debater as demandas da categoria.

Nela, estiveram presentes os 23 vereadores, o chefe de gabinete da Prefeitura de Porto Velho, Sérgio Paraguassú e representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Velho (Sindeprof), do Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (Sinprof), do Sindicato dos Profissionais em Enfermagem de Rondônia (Sinderon) e do Sindicato dos Médicos de Rondônia (Simero).

No encontro, foi definida reunião com o executivo municipal, mediada pela Câmara de Veredores, para o próximo dia 4 de junho, com o objetivo de definir as demandas dos servidores municipais.

Devido a isso, a Assembleia Geral Unificada, convocada para a próxima quinta-feira, 28 de maio, foi suspensa SUSPENSA, para data posterior à reunião.

O SINTERO afirma o compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras em educação na luta por um serviço público digno.