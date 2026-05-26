O TEMPO E A TEMPERATURA: confira previsão para a Região Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 26/05/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (26) indica tempo abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em grande parte da região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

Os maiores volumes de chuva devem se concentrar entre o centro-norte do Amazonas, o Amapá e o Pará, especialmente nas áreas mais próximas ao litoral e ao extremo norte da região. Já Acre e Rondônia terão períodos de maior estabilidade, com predomínio de tempo firme ao longo do dia. O clima segue quente e úmido em todos os estados, favorecendo a formação de nuvens carregadas durante a tarde e a noite.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C, em Belém.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).