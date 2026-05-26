Assembleia Legislativa participa da abertura da 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Isabela Gomes

Publicada em 26/05/2026 às 08h30

Governador Marcos Rocha, presidente Alex Redano e autoridades na Rondônia Rural Show 2026 (Foto: David Candelorio | assessoria)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) participou, na segunda-feira (25), da abertura oficial da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. A solenidade reuniu representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de autoridades estaduais e municipais, e marcou o início da maior feira do agronegócio da Região Norte.



O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), participou do dispositivo de honra ao lado do governador do estado, coronel Marcos Rocha, e de outras autoridades. Também estiveram presentes os deputados estaduais Luis do Hospital (Novo), Cássio Gois (PSD), Cláudia de Jesus (PT), Cirone Deiró (União Brasil), Laerte Gomes (PSD) e Eyder Brasil (PL).





Governador Marcos Rocha e presidente Alex Redano em coletiva sobre a abertura oficial da Rondônia Rural Show 2026 (Foto: Victor Vallone | Assessoria Parlamentar)



A presença dos parlamentares reforçou a atuação institucional da Alero em pautas ligadas ao desenvolvimento econômico, à produção rural, à agricultura familiar e ao fortalecimento do setor agropecuário em Rondônia. Ao longo dos anos, a Assembleia tem acompanhado demandas do campo, destinado recursos e debatido ações voltadas à infraestrutura rural e ao apoio aos produtores.



Alero na Rondônia Rural Show



Durante a feira, a Assembleia Legislativa conta com estande institucional, com programação voltada ao atendimento da população, reuniões técnicas, palestras e atividades da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero). A participação da Casa aproxima o Parlamento de produtores, entidades, autoridades e visitantes que passam pelo evento.



A programação da Alero na Rondônia Rural Show Internacional também inclui a realização de sessão itinerante extraordinária, levando os trabalhos legislativos para dentro da feira e ampliando o diálogo com a população do interior do estado.



Para o presidente da Alero, Alex Redano, a Rondônia Rural Show Internacional representa uma oportunidade de fortalecer negócios, gerar desenvolvimento e valorizar o potencial produtivo de Rondônia, especialmente da região de Ji-Paraná. O parlamentar desejou uma boa feira aos participantes e destacou a expectativa de que o evento resulte em bons negócios para produtores, empresas e para a economia do estado.



Foto: Allan Loeschsner