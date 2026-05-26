Alan Queiroz destina R$ 253 mil em equipamentos agrícolas para fortalecer produção rural em São Francisco do Guaporé

Por Jorge Fernando

Publicada em 26/05/2026 às 08h20

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) participou da entrega de uma empacotadora de silagem e uma carretinha basculante para o município de São Francisco do Guaporé. Os equipamentos foram adquiridos por meio de investimento do parlamentar no valor de R$ 253 mil, atendendo a uma solicitação do assessor Alan do Porto, com o objetivo de fortalecer as atividades do setor produtivo rural da região.

Recurso é via emenda do parlamentar (Foto: Ian Machado)

A iniciativa busca oferecer melhores condições de trabalho aos produtores, contribuindo para o aumento da produtividade e garantindo mais eficiência nas atividades agrícolas desenvolvidas no município. A empacotadora de silagem será utilizada para auxiliar no armazenamento e conservação de alimento para o rebanho, enquanto a carretinha basculante dará suporte ao transporte de materiais e insumos utilizados no campo.

O parlamentar destacou a importância de investir em equipamentos que atendam diretamente às necessidades do homem do campo. “Nosso compromisso é continuar trabalhando para levar melhorias aos municípios e garantir mais estrutura para os produtores rurais. Esses equipamentos vão contribuir diretamente para o fortalecimento da produção agrícola de São Francisco do Guaporé, oferecendo mais condições de trabalho e desenvolvimento para quem vive e produz no campo”, afirmou.



Com essa entrega, o deputado Alan Queiroz garante o fortalecimento do setor produtivo em Rondônia, por meio de investimentos que promovem mais qualidade, eficiência e incentivo ao desenvolvimento das comunidades rurais do estado.