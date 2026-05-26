Motorista atropela homem até a morte em Ouro Preto do Oeste

Por rondoniatual.com

Publicada em 26/05/2026 às 08h40

Uma brutal tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (25) na Av. Ademir Ribeiro com Rua Cajazeiras, no município de Ouro Preto do Oeste. Um homem identificado como Douglas foi alvo de um violento atentado no bairro Jardim Aeroporto II.

De acordo com as informações apuradas, a vítima teria sido atropelada propositalmente por uma caminhonete S10, cujo motorista passou várias vezes sobre o corpo de Douglas com a clara intenção de executá-lo. Após o crime o agente fugiu doc local tomado rumo ignorado.

Equipes de socorro foram acionadas e encontraram Douglas em estado gravíssimo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser intubado ainda durante o atendimento médico e foi encaminhado para uma unidade hospitalar do município onde veio a óbito horas depois.

Ainda não se sabe o que motivou o crime brutal, apenas que o veículo era conduzido por um suspeito identificado como Orlando, que até o fechamento do texto, não havia sido preso. A Polícia Militar esteve no local realizando o registro da ocorrência e colhendo informações. O caso é tratado como homicídio e deve ser investigado pela Polícia Civil.