Polícia Civil prende homem foragido e localiza homem com tornozeira violada

Por PC/RO

Publicada em 26/05/2026 às 08h50

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio das 5ª e 8ª Delegacias de Polícia, realizou nesta segunda-feira (25) uma ação voltada ao combate de furtos de fios, cabos e materiais públicos em Porto Velho.

Durante realização de diligências na Zona Leste da capital, os policiais civis localizaram F. S. R., que estava com um mandado de prisão em aberto para cumprimento de regime fechado, expedido no último dia 15 de maio. Na mesma ação, a equipe abordou P. H. B. S. e constatou que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica que era obrigado a usar por determinação da Justiça.

Os conduzidos foram levados à unidade policial para o registro da ocorrência e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição do Judiciário.

A Polícia Civil de Rondônia destaca que essa ação reflete a atuação estratégica da instituição em combater os crimes patrimoniais e proteger os bens públicos na capital.