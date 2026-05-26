Prefeitura dá início às obras de galeria de concreto que irá substituir ponte de pista única na rua Rio Grande do Norte

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 08h49

A Prefeitura de Jaru iniciou nesta segunda-feira (25) a construção de uma galeria de concreto armado para substituir a antiga ponte existente na Rua Rio Grande do Norte, no Setor 05.

A nova estrutura será do tipo triplo celular, contará com 12 metros de extensão e terá capacidade para o tráfego simultâneo de dois veículos, proporcionando mais segurança, mobilidade e fluidez no trânsito da região. A obra representa um investimento superior a R$ 540 mil.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou o início dos trabalhos e destacou a importância estratégica da Rua Rio Grande do Norte, que interliga diversos bairros do município e garante acesso a escolas, unidades de saúde e estabelecimentos comerciais.

“Com a conclusão da galeria, a região passará por uma valorização significativa, impulsionada pela melhoria da infraestrutura e da mobilidade urbana, tornando-se ainda mais atrativa para novos investimentos”, ressaltou.