Criador da RRS, Confúcio evita o evento após domínio do bolsonarismo; a contradição de Fúria sobre Rocha; e Léo esquece de citar Lula

Por Herbert Lins

Publicada em 26/05/2026 às 08h44

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

A eleição se aproxima e a sensação é de que o futuro insiste em ser conduzido por figuras do passado

CARO LEITOR, a redemocratização brasileira trouxe consigo uma eleição histórica e caótica. Em 1989, nada menos que 22 candidatos disputaram a Presidência da República. No palco daquela disputa estavam nomes como Collor, Lula, Brizola, Covas, Ulysses Guimarães, Fernando Gabeira e Ronaldo Caiado. O Brasil saía de duas décadas autoritárias tentando reencontrar sua identidade política, social e econômica. Neste caso, cabe uma reflexão inevitável: quais transformações reais e quais novidades políticas Lula e Caiado ainda podem oferecer ao Brasil após quarenta anos de vida pública e com a idade avançada? Em um país carregado de contradições econômicas, sociais, culturais e morais, a eleição se aproxima e a sensação é de que o futuro insiste em ser conduzido por figuras do passado. A resposta, como sempre, não está nos palanques, mas na consciência crítica do eleitor.

Sistema

Passadas quase quatro décadas, a pergunta continua ecoando diante de um país marcado por desigualdades, crises institucionais, polarização e promessas recicladas. Em face disso, os nomes de Lula e Caiado revelam um sistema que pouco se renovou em essência.

Conhecidos

A disputa pela Presidência da República tem agora 12 nomes anunciados como pré-candidatos. Os nomes mais conhecidos do eleitor são do presidente Lula (PT-SP), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG).

Novidades

Entre os doze presidenciáveis, aparecem como novidade para o eleitor Renan Santos (Missão-SP), Joaquim Barbosa (DC-DF) e Augusto Cury (Avante-SP). O Cabo Daciolo (Mobiliza-AM) aparece como figurinha repetida.

Querendo

Já a extrema-esquerda, querendo ganhar notoriedade e dimensão eleitoral, lançará Hertz Dias (PSTU-MA); Samara Martins (UP-RN); Rui Costa Pimenta (PCO-SP); Edmilson Costa (PCB-DF).

Fenda

Mas o cenário virou de cabeça para baixo após a descoberta da parceria entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro. O escândalo produziu uma fenda no casco do navio bolsonarista. A direita está tonta no meio da tempestade.

Cresce

Nos bastidores políticos, cresce a aposta de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode afundar de vez, abrindo uma janela de oportunidade para novos adversários do presidente Lula (PT) na disputa de 2026.

Maluca

Entre nomes improváveis e velhos conhecidos, Aécio Neves (PSDB-MG), Joaquim Barbosa (DC-DF) e Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) prometem agitar a corrida presidencial, que já virou uma verdadeira corrida maluca. Enquanto a oposição tenta se reorganizar, Lula, antes dado como politicamente morto, segue correndo em pista livre.

Vitrine

A Rondônia Rural Show deixou de ser apenas uma vitrine do agronegócio para se consolidar também como um grande palco político em Rondônia. Entre estandes, anúncios e encontros institucionais, deputados, prefeitos, senadores e pré-candidatos aproveitam a feira para fortalecer alianças, testar discursos e ampliar visibilidade junto ao setor produtivo.

Palco

Os pré-candidatos ao governo de Rondônia Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD), Hildon Chaves (União), Expedito Netto (PT) e Samuel Costa (PSB) devem cumprir intensa agenda na Rondônia Rural Show. Além dos encontros políticos e institucionais, o evento também será palco estratégico para produção de conteúdo e fortalecimento de imagem nas redes sociais.

Vitrine

Os pré-candidatos ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL), Fernando Máximo (PL), Silvia Cristina (PP), Mariana Carvalho (União), Neidinha Suruí (PSB), Luciana Oliveira (PT) e Luis Fernando (PSD) também devem marcar presença na Rondônia Rural Show, transformando o evento em uma verdadeira vitrine política para a disputa eleitoral de 2026.

Evita

Criador da Rondônia Rural Show ainda no período em que governava o estado, o senador Confúcio Moura (MDB) não participa da feira desde que o bolsonarismo passou a dominar o cenário político rondoniense. Nos bastidores, aliados afirmam que Confúcio evita o evento por questões de integridade física e também para escapar do ambiente de forte hostilidade política e ideológica ao seu nome.

Investimento

A pré-candidata ao Senado e deputada federal Silvia Cristina (PP) aproveitou a Rondônia Rural Show para anunciar, ao lado do prefeito Fabio Netinho (PP) de Guajará-Mirim, investimento de R$ 1,5 milhão em asfalto, R$ 1 milhão para saúde, R$ 600 mil para o turismo e R$ 300 mil para saúde da Pérola do Mamoré.

Ligação

O pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União) participou ontem (25) da abertura da Rondônia Rural Show acompanhado da família, reforçando sua ligação com o setor produtivo. Ribeirinho de origem, Célio demonstra sensibilidade às demandas da agricultura familiar e, caso eleito, poderá colocar sua experiência e conhecimento a serviço da defesa dos produtores rurais de Rondônia.

Lançou

A pré-candidata ao Senado e ex-deputada federal Mariana Carvalho, lançou Elienai da Silva como pré-candidato a deputado federal pelo partido Republicanos. Elienai é filho do pastor José Possidônio da Silva, atual presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ouro Preto do Oeste.

Intuito

A pré-candidatura a deputado federal de Elienai da Silva pelo Republicanos abre espaço para uma maior aproximação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com a pré-candidata ao Senado e ex-deputada federal Mariana Carvalho (União). Em breve, Mariana deverá intensificar a participação nos cultos como “Barbie evangélica” no intuito de ganhar o voto do eleitorado evangélico.

Acertou

Falando em Carvalho, a coluna acertou mais uma vez ao antecipar que o deputado federal Maurício Carvalho (União) assumiria a presidência da federação União Progressista (UP), formada pelos partidos União Brasil e Progressistas. O ex-chefe da Casa Civil e empresário Júnior Gonçalves (União) permanece no comando estadual do União Brasil, enquanto a deputada federal Silvia Cristina segue presidindo o PP em Rondônia.

Demonstrou

Vale a pena assistir à participação do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) no podcast RD Entrevista com o jornalista Vinicius Canova. Fúria foi provocativo e sarcástico com adversários na corrida ao governo de Rondônia. Além disso, demonstrou muita experiência administrativa para assumir os destinos dos rondonienses.

Continuidade

O pré-candidato ao governo de Rondônia Adailton Fúria (PSD) afirmou ao jornalista Vinicius Canova que, se eleito, seu governo não será uma continuidade da gestão do governador Marcos Rocha (PSD).

Eleitor

Fúria também declarou ao RD Entrevista que o governador Coronel Marcos Rocha (União) não é seu apoiador político, mas apenas eleitor. O discurso, porém, deixa contradições no ar e revela uma equação política difícil de explicar ao eleitorado.

Negou

Falando em equação política, o pré-candidato ao governo de Rondônia Adailton Fúria (PSD) negou à coluna que tenha indicado o médico neurologista Edilton dos Santos para ocupar o cargo de secretário estadual de Saúde.

Revelaram

Fontes palacianas revelaram à coluna que a indicação do médico Edilton dos Santos para ocupar a pasta da SESAU teria partido de Euclides Cridão de Cacoal e do secretário-adjunto da SEDAM, Gilmar Oliveira de Souza. Nesse cenário, o pré-candidato Adailton Fúria acaba sendo atingido politicamente pelo desgaste provocado pelo caos instalado na saúde pública nos últimos 74 dias, mesmo negando participação direta na escolha.

Hospital I

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), utilizou as redes sociais para anunciar a compra definitiva do primeiro Hospital Municipal da capital. A unidade, instalada no antigo Hospital das Clínicas, será administrada em parceria com a Universidade Federal de Rondônia.

Hospital II

No vídeo de anúncio da compra do Hospital Municipal, o prefeito Léo Moraes (Podemos) esqueceu de citar o presidente Lula (PT-SP) e o senador Confúcio Moura (MDB), responsáveis pela articulação dos R$ 50 milhões destinados à aquisição do Hospital das Clínicas para ser transformado em Hospital Universitário.

Articulou

O vereador Dr. Júnior Queiroz articulou junto à SEINFRA/PMPV a requalificação asfáltica das ruas do bairro Industrial, garantindo mais dignidade e mobilidade para os moradores. A obra põe fim aos transtornos causados pela lama, poeira e buracos que há anos comprometiam a trafegabilidade e a qualidade de vida da comunidade.

Reforçou

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), marcou presença ao lado da pré-candidata ao Senado e deputada federal Silvia Cristina (PP) durante a Expovilhena no final de semana. A caminhada conjunta reforçou o apoio de Flori a Silvia na disputa ao Senado.

Sério

Falando sério, mudam os discursos, sofisticam-se as campanhas eleitorais e renovam-se as estratégias de comunicação, mas a velha engrenagem do poder segue girando em torno dos mesmos personagens de sempre na disputa presidencial de 2026. O Brasil assiste, mais uma vez, ao retorno de figuras políticas que atravessam décadas ocupando o centro do debate nacional.