Os principais erros ao usar calçados inadequados no padel e como evitá-los

Por Redação

Publicada em 26/05/2026 às 08h58

Quem está começando no esporte costuma focar apenas na raquete e esquecer um detalhe essencial para o desempenho dentro da quadra: o calçado. Escolher o modelo errado pode causar desconforto, prejudicar os movimentos e até aumentar o risco de lesões. Por isso, antes de comprar tênis para padel, vale entender quais são os erros mais comuns cometidos pelos jogadores e como evitar cada um deles durante as partidas.

Usar tênis de corrida para jogar padel

Um dos erros mais frequentes entre iniciantes é utilizar tênis de corrida durante os jogos. Apesar de parecer uma escolha confortável, esse tipo de calçado foi desenvolvido para movimentos lineares, enquanto o padel exige deslocamentos laterais rápidos, frenagens constantes e mudanças bruscas de direção.

Os tênis de corrida geralmente possuem solado mais alto e amortecimento voltado para impacto frontal. Isso reduz a estabilidade durante os movimentos laterais e pode provocar torções no tornozelo. Em partidas mais intensas, a falta de firmeza compromete a segurança e dificulta a movimentação dentro da quadra.

O que muda em um tênis específico para padel

Os modelos desenvolvidos para padel oferecem maior aderência ao piso, reforço nas laterais e estrutura mais estável. O solado também é projetado para proporcionar melhor controle durante deslocamentos rápidos.

Além disso, muitos modelos possuem tecnologias de absorção de impacto que ajudam a diminuir o desgaste físico ao longo das partidas, especialmente para quem joga com frequência.

Ignorar o tipo de solado

Outro erro bastante comum é não prestar atenção ao solado do calçado. Esse detalhe faz muita diferença no desempenho e na segurança do jogador.

O padel exige aderência equilibrada. Um solado que escorrega demais dificulta os movimentos, enquanto um modelo excessivamente rígido pode limitar a mobilidade. Por isso, escolher um tênis inadequado para o tipo de quadra pode afetar diretamente a experiência durante o jogo.

Solados mais indicados

Os modelos com padrão espinha de peixe costumam ser os mais utilizados no padel, pois oferecem boa tração sem travar completamente os movimentos. Isso permite deslizes controlados, algo importante para alcançar bolas difíceis com mais eficiência.

Também existem versões híbridas, que combinam diferentes tipos de desenho no solado para equilibrar aderência e mobilidade.

Escolher o tamanho errado

Muitas pessoas acreditam que um tênis mais apertado oferece mais firmeza. Outras preferem modelos folgados para priorizar o conforto. Nos dois casos, o resultado pode ser negativo.

Quando o calçado fica apertado demais, surgem dores, bolhas e desconforto durante partidas longas. Já um modelo muito largo reduz a estabilidade e aumenta o risco de movimentos inseguros.

Como encontrar o ajuste ideal

O ideal é deixar um pequeno espaço entre os dedos e a ponta do tênis, garantindo conforto sem comprometer a firmeza. Também é importante experimentar o modelo utilizando a meia que normalmente será usada nos jogos.

Outro ponto relevante é observar o encaixe no calcanhar. O pé deve permanecer estável durante os movimentos, sem deslizar dentro do calçado.

Priorizar apenas o visual

O design dos tênis esportivos evoluiu bastante nos últimos anos, e muitos jogadores acabam escolhendo o modelo apenas pela aparência. Embora o visual seja importante, ele não pode ser o principal critério.

No padel, desempenho e proteção devem vir antes da estética. Um modelo bonito, mas sem suporte adequado, pode prejudicar os movimentos e causar desconforto depois de poucos jogos.

O equilíbrio entre estilo e funcionalidade

Hoje já existem opções que unem design moderno e tecnologias voltadas para a prática esportiva. O ideal é buscar um equilíbrio entre conforto, estabilidade, resistência e aparência.

Dessa forma, o jogador consegue manter um bom desempenho sem abrir mão do estilo dentro da quadra.

Não considerar a frequência de uso

Outro erro comum acontece quando o jogador escolhe um modelo básico sem considerar quantas vezes pratica o esporte durante a semana.

Quem joga ocasionalmente pode utilizar um tênis intermediário sem grandes problemas. Porém, atletas que treinam com frequência precisam de modelos mais resistentes, com melhor amortecimento e materiais duráveis.

O desgaste acelerado de um tênis inadequado pode gerar perda de estabilidade, diminuição da aderência e desconforto nos pés.

A importância da durabilidade

Tênis específicos para padel costumam apresentar reforços em áreas de maior atrito, como laterais e ponta frontal. Isso aumenta a vida útil do calçado e melhora a proteção durante os movimentos repetitivos.

Além disso, investir em um modelo resistente pode representar economia no longo prazo, evitando trocas frequentes.

Deixar de lado o conforto durante os testes

Muita gente compra um tênis apenas analisando fotos ou indicações sem avaliar o conforto real nos pés. Esse é outro erro que pode comprometer bastante a experiência nas quadras.

Mesmo modelos considerados excelentes podem não funcionar bem para determinados tipos de pisada ou formato de pé. Por isso, o conforto individual deve sempre ser levado em consideração.

Aspectos que merecem atenção

Durante o teste do calçado, vale observar alguns detalhes:

sensação de estabilidade nos movimentos laterais;

flexibilidade adequada;

respirabilidade do material;

amortecimento confortável;

ajuste firme sem pressão excessiva.

Esses fatores ajudam a identificar se o modelo realmente atende às necessidades do jogador.

Usar o mesmo tênis em diferentes atividades

Muitas pessoas utilizam o mesmo calçado para academia, caminhada e partidas de padel. Embora isso pareça prático, o hábito pode acelerar o desgaste do tênis e reduzir sua eficiência.

Cada modalidade exige características específicas. No padel, os movimentos laterais e as mudanças rápidas de direção exigem suporte e estabilidade diferenciados.

Quando o tênis perde aderência ou estrutura por uso excessivo em outras atividades, o risco de acidentes aumenta consideravelmente.

Como preservar melhor o calçado

Manter o tênis reservado principalmente para as partidas ajuda a conservar o solado e a estrutura por mais tempo. Também é importante armazenar o calçado em local ventilado e evitar exposição excessiva ao calor.

A limpeza adequada após os jogos também contribui para preservar os materiais e manter o conforto durante o uso.

Não prestar atenção na respirabilidade

Durante partidas mais longas, o aumento da temperatura nos pés pode causar desconforto significativo. Ainda assim, muitos jogadores ignoram a importância da ventilação no calçado.

Modelos com pouca respirabilidade acumulam calor e suor, aumentando a sensação de desconforto ao longo do jogo. Isso pode prejudicar o desempenho e até favorecer o surgimento de bolhas.

Materiais que ajudam na ventilação

Tênis com tecidos respiráveis e painéis de ventilação oferecem maior conforto térmico. Alguns modelos também utilizam materiais leves que ajudam a reduzir a sensação de peso durante os deslocamentos rápidos.

Esse detalhe faz diferença principalmente para quem joga em regiões mais quentes ou participa de partidas prolongadas