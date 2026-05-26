Batalhão de Choque prende homem com moto furtada e placa clonada

Por extraderondonia.com

Publicada em 26/05/2026 às 09h15

O suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, junto com a motocicleta recuperada

Um homem identificado pelas iniciais C. M. O., foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 25 de maio, em Cerejeiras, suspeito dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A prisão foi efetuada por equipes especializadas da Polícia Militar durante as ações da Operação RENOE no Cone Sul de Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as guarnições do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e da Patrulha Tático Móvel (PATAMO 11) — ambas pertencentes ao BPTAR (Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação) — realizavam patrulhamento tático na região central da cidade.

A mobilização faz parte da operação deflagrada pelo Governo Federal com foco no combate a organizações criminosas.

SUSPEITA NA PLACA E ABORDAGEM

Por volta das 16h, ao cruzarem a Rua Portugal com a Rua Rondônia, os policiais do GIRO avistaram o indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha, que ostentava a placa NEF-2170. O que chamou a atenção da equipe e motivou a fundada suspeita foi o fato de a placa veicular apresentar sinais visíveis de rompimento.

Diante disso, foi emitida uma ordem de parada e realizada a abordagem. Durante a busca pessoal em C. M. O., nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser interrogado sobre a procedência da motocicleta, o condutor apresentou respostas que acenderam o alerta dos militares.

Ele alegou ter comprado o veículo há cerca de dois meses de um homem conhecido apenas pelo apelido de “Neguinho”, pelo valor de R$ 5 mil, admitindo que não havia recebido nenhuma documentação.

PLACA CLONADA E VEÍCULO FURTADO

Os policiais realizaram uma consulta detalhada nos sistemas de segurança e descobriram que a placa NEF-2170 pertencia, na realidade, a uma motoneta Honda Pop 100, caracterizando a clonagem. Em seguida, a guarnição efetuou a checagem por meio do número do chassi gravado na estrutura da Honda Fan.

A pesquisa revelou que o veículo conduzido pelo suspeito possuía uma restrição ativa de furto/roubo e que sua identificação original de fábrica correspondia à placa NDL-2G87.

Diante do flagrante configurado pelos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador) do Código Penal Brasileiro, o homem recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais lidos pela equipe.

O suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, junto com a motocicleta recuperada, para a formalização do boletim de ocorrência e os procedimentos cabíveis da autoridade judiciária.