MPRO deflagra operação “Labirinto de Bronze

Por MP-RO

Publicada em 26/05/2026 às 09h18

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta terça-feira (26/5/2026), a Operação “Labirinto de Bronze”, com o objetivo de cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e medidas assecuratórias patrimoniais nas cidades de Ariquemes, Cujubim e Porto Velho/RO, no âmbito de investigação que apura, em tese, a prática do crime de lavagem de dinheiro.

A operação decorre de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a existência de uma milícia privada que opera um esquema de lavagem de dinheiro, mediante ocultação patrimonial com utilização de interpostas pessoas e empresas para dissimulação da origem de valores ilícitos.

As investigações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica formal dos investigados, utilização de empresa de terraplanagem para circulação de recursos, além da ocultação de patrimônio rural, veículos e semoventes em nome de terceiros. Também foram reunidos elementos indicando a continuidade da atuação do grupo mesmo durante período de evasão de um dos principais investigados, que era foragido da justiça, com histórico de crimes violentos e reiteradas fugas em outras operações.

Além da prisão, foram cumpridos 7 (sete) mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios acima citados, incluindo residências, propriedades rurais e empresa vinculadas aos investigados.

Além das buscas, a Justiça deferiu medidas assecuratórias patrimoniais que incluem bloqueio de valores, restrições de circulação e transferência de veículos, sequestro de imóveis, indisponibilidade de cotas empresariais, apreensão de maquinários e restrição sobre rebanho bovino registrado em nome dos investigados. Estas medidas patrimoniais alcançam valores superiores a 48 milhões de reais, incluindo bloqueios financeiros, indisponibilidade de imóveis, apreensão de veículos e constrição de 1.611 cabeças de gado bovino localizadas em propriedades rurais investigadas nos municípios de Cujubim e região.

A fase ostensiva da operação conta com o apoio estratégico, logístico e operacional de diversas forças de segurança e órgãos públicos, incluindo a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Polícia Penal do Estado de Rondônia (PPRO), Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia (Politec/RO), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (Fticco) e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia (DER/RO) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O nome da operação — Labirinto de Bronze — faz referência ao histórico de fuga e evasão das ações dos órgãos de Segurança Pública pelo principal investigado, bem como à complexa estrutura de ocultação patrimonial identificada ao longo das investigações, marcada pela utilização de empresas, movimentações financeiras fracionadas, interpostas pessoas e patrimônio rural para dificultar o rastreamento da origem e da titularidade de bens e valores supostamente ilícitos.

O MPRO reafirma seu compromisso com o enfrentamento qualificado à criminalidade organizada, à lavagem de dinheiro e à recuperação de ativos ilícitos, visando à defesa da ordem jurídica e da sociedade rondoniense.