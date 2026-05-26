Presença do Deputado Alex Redano marca abertura da Rondônia Rural Show Internacional 2026

Por Mateus Andrade

Publicada em 26/05/2026 às 09h32

A abertura oficial da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional reuniu autoridades, produtores rurais, empresários e lideranças políticas em Ji-Paraná, consolidando mais uma vez a força do agronegócio rondoniense. A presença do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), marcou o compromisso do Parlamento Estadual com o homem do campo e o fortalecimento do setor produtivo.

Considerada a maior feira do agronegócio da Região Norte, a Rondônia Rural Show Internacional movimenta bilhões em negócios e se tornou vitrine para novas tecnologias, investimentos e desenvolvimento econômico para Rondônia.

Durante a abertura oficial, Alex Redano destacou que a Assembleia Legislativa participa da feira como parceira do agro e defensora das pautas que impactam diretamente os produtores rurais.

“Nosso papel vai além de votar projetos. Estamos aqui para ouvir o homem do campo, acompanhar as demandas do setor e trabalhar por ações que fortaleçam ainda mais o agro de Rondônia”, afirmou o parlamentar.

A Assembleia Legislativa conta com estande institucional dentro da feira, além da realização de reuniões técnicas, atendimentos à população, palestras e participação dos deputados estaduais em debates ligados ao agronegócio, agricultura familiar, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Outro destaque da programação é a realização da sessão itinerante extraordinária da Assembleia Legislativa dentro da Rondônia Rural Show, aproximando os trabalhos do Legislativo da população e dos produtores rurais presentes no evento.



Para Alex Redano, o agro segue sendo um dos pilares da economia rondoniense, responsável pela geração de empregos, renda e crescimento dos municípios.“A Rondônia Rural Show demonstra a força do nosso estado e do produtor rural. A Assembleia Legislativa seguirá parceira do homem do campo e trabalhando pelo desenvolvimento de Rondônia”, destacou.

A expectativa é que milhares de visitantes participem da edição 2026 da feira, fortalecendo ainda mais a imagem de Rondônia como potência do agronegócio brasileiro.