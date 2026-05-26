Prefeitura alerta população sobre tentativa de golpe utilizando nome do município

Por Assessoria

Publicada em 26/05/2026 às 09h58

A Prefeitura de Pimenta Bueno alerta a população, empresários e comerciantes sobre tentativas de golpe que estão sendo realizadas por meio de mensagens enviadas por aplicativos de conversa utilizando indevidamente referências ao Governo Federal e a órgãos públicos.

Nas mensagens, os golpistas informam supostas pendências relacionadas à Taxa de Licenciamento (Alvará), alegando risco de aplicação de multas e outras penalidades. Em seguida, os contribuintes são direcionados para links e sites que não pertencem à Prefeitura de Pimenta Bueno nem a qualquer órgão oficial da administração pública.

A Prefeitura esclarece que não realiza cobranças, notificações ou regularizações por meio de links enviados por aplicativos de mensagens, especialmente quando direcionam para páginas não oficiais.

Diante da situação, a orientação é que a população não clique em links suspeitos, não forneça dados pessoais, bancários ou empresariais e não realize qualquer pagamento sem antes confirmar a autenticidade das informações junto aos canais oficiais do município.

m caso de dúvidas sobre alvarás, taxas ou tributos municipais, os contribuintes devem procurar diretamente os setores responsáveis da Prefeitura ou acessar exclusivamente os canais oficiais da administração municipal.

A Prefeitura de Pimenta Bueno reforça que já está adotando as providências cabíveis e orienta que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades competentes.

A colaboração da população é fundamental para evitar prejuízos e impedir a ação de criminosos que utilizam informações falsas para enganar contribuintes.