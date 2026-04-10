Prefeitura realiza cerimônia oficial em comemoração à emancipação político-administrativa 

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 14h48

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, na manhã desta sexta-feira, 10 de abril, a cerimônia oficial em alusão à emancipação político-administrativa do município, em evento realizado no pátio da sede do Poder Executivo.

A solenidade contou com a participação da população, servidores municipais e a apresentação da Banda do 6º Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS) do Exército Brasileiro, proporcionando um momento cívico e de valorização da história do município.

Durante a programação, foram prestadas homenagens a entidades locais, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por instituições que contribuem para o crescimento e desenvolvimento de Guajará-Mirim.

O evento também reuniu diversas autoridades, entre elas deputados estaduais, federais e senadores, além da presença de representantes políticos do país vizinho, a Bolívia, fortalecendo os laços institucionais e regionais.

Na ocasião, também foi realizada visitação às obras em execução no município, evidenciando os investimentos e ações que vêm sendo desenvolvidos pela gestão municipal.

A cerimônia reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização da história, o reconhecimento das instituições e o desenvolvimento contínuo de Guajará-Mirim.