Prefeitura realiza cerimônia oficial em comemoração à emancipação político-administrativa 

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, na manhã desta sexta-feira, 10 de abril, a cerimônia oficial em alusão à emancipação político-administrativa do município, em evento realizado no pátio da sede do Poder Executivo.
A solenidade contou com a participação da população, servidores municipais e a apresentação da Banda do 6º Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS) do Exército Brasileiro, proporcionando um momento cívico e de valorização da história do município.
Durante a programação, foram prestadas homenagens a entidades locais, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por instituições que contribuem para o crescimento e desenvolvimento de Guajará-Mirim.
O evento também reuniu diversas autoridades, entre elas deputados estaduais, federais e senadores, além da presença de representantes políticos do país vizinho, a Bolívia, fortalecendo os laços institucionais e regionais.
Na ocasião, também foi realizada visitação às obras em execução no município, evidenciando os investimentos e ações que vêm sendo desenvolvidos pela gestão municipal.
A cerimônia reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização da história, o reconhecimento das instituições e o desenvolvimento contínuo de Guajará-Mirim.
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