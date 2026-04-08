Centro de reabilitação de Cacoal será reformado com recursos assegurados por Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 08/04/2026 às 13h40

Os recursos foram solicitados pela vereadora Dra Amália Milani (Foto: Eli Batista)

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) assegurou mais R$ 174.231,26 para o município de Cacoal. Os recursos serão investidos na reforma do Centro Especializado em Reabilitação (CER II). O dinheiro já está na conta da Prefeitura.

Os recursos foram solicitados pela vereadora Dra Amália Milani. Ela explicou que enquanto a população necessita de diversos serviços de fisioterapia e outras áreas, vários equipamentos estão ociosos e armazenados de forma inadequada, no prédio do CER II. O espaço não oferece condições de ser utilizado, em virtude de problemas na cobertura, no piso e na parte elétrica. “Graças ao apoio do deputado Cirone, essa realidade vai mudar em Cacoal”, disse.

A vereadora afirmou que tem trabalhado, ao lado de Cirone Deiró, em busca de recursos para diversas áreas, inclusive a da saúde. Recentemente, o deputado também assegurou R$ 370 mil para a aquisição de um veículo van, para atender as mulheres do Programa Amor e Vida, que fazem exames relacionados ao tratamento do câncer, no Hospital do Amor, em Ji-Paraná. “Essa van garante mais conforto, segurança e rapidez para nossas pacientes”, disse Dra Amália.

Segundo a vereadora, a parceria mantida com o deputado tem garantido diversos benefícios para a população. “O Cirone é uma pessoa comprometida e muito humana, que está sempre a disposição para ajudar”, disse.