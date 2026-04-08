População poderá acessar o sistema de peticionamento online da Prefeitura, o Eproc, por meio da conta Gov.BR

A Prefeitura de Jaru informa que o credenciamento de usuários externos no Portal de Serviços – Eproc pode ser feito utilizando a conta do Gov.br.
A medida oferece maior praticidade e exclui a necessidade de o cidadão ir pessoalmente ao setor de protocolo da prefeitura para efetuar o cadastro no sistema.
O secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, destacou que a mudança tem como objetivo garantir mais celeridade para processos externos, como concursos, processos seletivos, solicitações de alvará de funcionamento, adesão ao portal de notas fiscais, ITBI rural, restituição de valores pagos, regularização de imóvel urbano, alterações, entre outros.
Para ter acesso ao sistema Eproc, é necessário entrar no site www.jaru.ro.go.br, clicar na aba “Processo Eletrônico” no lado direito da tela, entrar em “Portal de Serviços de Processo Eletrônico”, selecionar a opção “Entrar com Gov.br” e seguir o passo a passo para concluir o cadastro. “Trabalhamos constantemente para facilitar o relacionamento com o contribuinte por meio da modernização tecnológica”, finalizou Igor.
