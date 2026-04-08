SINTERO acompanha votação de PL na ALERO e defende valorização dos técnicos e analistas educacionais

Por SINTERO

Publicada em 08/04/2026 às 14h17

No dia 6 de abril, o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) esteve presente na Assembleia Legislativa de Rondônia para acompanhar as discussões sobre a valorização dos técnicos e analistas educacionais.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) havia combinado, em negociação, que o reajuste do piso no percentual de 5,4%, já garantido aos professores por meio do Decreto nº 31.389, de 6 de abril de 2026, seria estendido também a esses profissionais. No entanto, durante a sessão, apresentou um projeto diferente do combinado: a concessão de um abono de R$ 5 mil no mês de abril.

O SINTERO reconhece que qualquer ganho financeiro é relevante, mas ressalta que não atende à demanda por valorização permanente e estrutural da categoria.

O sindicato reforça que a prioridade continua sendo a valorização real e permanente desses profissionais, garantindo direitos contínuos e não benefícios eventuais.