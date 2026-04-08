Preparação da Seleção Brasileira Sub-15 para torneio internacional será no CDF Heitor Costa

Por FFER

Publicada em 08/04/2026 às 14h10

Na próxima segunda feira dia 13 de abril, o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa e diretores da FFER, recebem a delegação da Seleção Brasileira Sub-15, que desembarca em Porto Velho para um período de treinamentos até o dia 22 de abril.

Para Heitor Costa receber a seleção em Rondônia é um privilégio, "hoje temos um estrutura moderna e adequada pra receber a seleção, pra gente é um prazer e um privilégio receber os jovens selecionados, ficarão aqui conosco durante dez dias de preparação para um torneio internacional, a seleção aqui em Porto Velho é uma grande motivação para nossos jovens talentos, inclusive, a FFER está finalizando uma seletiva pra formar um time com jovens atletas de Rondônia para um jogo amistoso com a seleção, então estamos felizes e agradecidos a CBF e ao presidente Samir Xaud pela presença da seleção em Rondônia", frisou o presidente da FFER.

O período de treinos da Seleção Brasileira Sub-15 em Porto Velho será de preparação para o Torneio Vlatko Markovic, que é uma prestigiada competição de futebol sub-15 organizada pela Federação Croata de Futebol. O torneio é conhecido por reunir seleções de alto nível e é um palco importante para o desenvolvimento de jovens talentos. O Torneio Internacional Vlatko Markovic da Croácia ainda está em fase de preparação para a edição de 2026, assim como a jovem Seleção Brasileira Sub-15, o técnico Guilherme Dalla Déa já convocou os 23 atletas para os treinos de 10 dia em Porto Velho.

O Palmeiras teve cinco jogadores convocados, o lateral-direito Enzo Augusto, o lateral-esquerdo Gustavo Galan, os meio-campistas Amilton e Gabriel Bueno e o atacante Luis Fhelipe. Ao todo foram convocados 23 atletas para um período de treinos entre os dias 13 e 22 de abril no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa é a principal estrutura moderna voltada ao esporte em Rondônia. Localizado na BR-364, km 10, o centro foca em formação esportiva e social, possuindo campo de grama sintética com certificação FIFA, com foco na capacitação profissional, transformação social de crianças e adolescentes e desenvolvimento do futebol local. O local foi construído como legado da Copa do Mundo de 2014 e é considerado um dos maiores centros de desenvolvimento do norte do país.