Prefeito Affonso anuncia grande operação tapa-buracos em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 08/04/2026 às 14h38

Na manhã desta quarta-feira (08), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), anunciou o início de uma ampla operação tapa-buracos que contemplará todas as regiões do município, incluindo bairros e distritos. A ação aproveita o período do verão amazônico, quando as condições climáticas são mais favoráveis à execução dos serviços.

De acordo com o prefeito, os trabalhos serão realizados em grande escala, com várias equipes atuando simultaneamente, inclusive no período noturno. “Estamos iniciando uma grande operação que vai contemplar toda a cidade. Durante o dia, as equipes executam os reparos e, à noite, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) realiza a sinalização. Nosso objetivo é recuperar a infraestrutura viária, garantindo mais segurança à população, sem comprometer a rotina dos moradores”, destacou.

Affonso Cândido ressaltou que os serviços de manutenção não foram interrompidos, mas que agora passam por intensificação. “As chuvas dificultaram o andamento dos trabalhos, porém, neste momento, ampliamos o número de equipes para acelerar a recuperação da malha asfáltica. Todas as regiões serão atendidas e essa nova etapa começa imediatamente”, afirmou.

Nesta semana, as equipes concentram os serviços em vias da região central, como a rua Aluízio Ferreira, no trecho entre as ruas Dom Augusto e 2 de Abril; a rua Tenente Brasil, entre Dom Augusto e a avenida Marechal Rondon; além da rua Dom Augusto, em diferentes trechos, incluindo entre Pedro Teixeira e 6 de Maio, e entre a avenida Clóvis Arrais e a rua Aluízio Ferreira.

A operação tapa-buracos é considerada essencial para a conservação das vias urbanas, contribuindo para a segurança de motoristas e pedestres, reduzindo o risco de acidentes e danos aos veículos. Além disso, a iniciativa previne o agravamento de problemas estruturais, melhora a fluidez do trânsito e reduz custos futuros com manutenção.