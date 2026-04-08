Categoria aprova balanço financeiro do SINTERO em Assembleia Geral

Por SINTERO

Publicada em 08/04/2026 às 14h27

No dia 7 de abril de 2026, o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realizou assembleia geral para apresentar o balanço financeiro referente ao exercício de 2025. A reunião reuniu trabalhadoras e trabalhadores da educação, que acompanharam a exposição detalhada das receitas e despesas do sindicato ao longo do ano anterior.

Durante o encontro, foi entregue a cada participante uma cópia impressa do documento contendo o demonstrativo financeiro completo. A apresentação foi realizada pela Secretaria de Finanças do SINTERO, que fez a leitura detalhada das informações. Em seguida, foi aberto um espaço para questionamentos e esclarecimentos, promovendo a transparência e o diálogo entre a diretoria e a base sindical.

Ao final da assembleia, o balanço foi aprovado por maioria simples, reforçando o compromisso do SINTERO com a prestação de contas, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos.

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