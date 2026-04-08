Acidente com pá-carregadeira mata motociclista, Rodrigo Camargo vice de Marcos Rogério, sucessão estadual ganha novos rumos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/04/2026 às 14h00

Acidente – Nesta semana um motociclista morreu, após se acidentar com uma pá-carregadeira, que estava circulando pelas ruas de Vilhena. A situação não é diferente em Porto Velho, onde pás-carregadeiras estão diariamente em ruas e avenidas da capital sem nenhum batedor, que é obrigatório. A irregularidade ocorre com constância, inclusive na BR 319, no trecho que corta a cidade, sem que nenhuma autoridade de trânsito tome as devidas providências. Em Vilhena morreu uma pessoa, que pilotava uma motocicleta e, em Porto Velho, apesar de alertarmos regulamente, sobre a constância de a prática da irregularidade, os abusos são contínuos. Acreditamos que será necessária uma tragédia, como ocorreu em Vilhena, para que a o abuso, inclusive com circulação, também, de motoniveladoras, entre os veículos sem a devida cobertura de batedores, provocando a mesma situação, sem que os irresponsáveis sejam punidos. É o fim da rosca...

Governador – Apesar de contrariar a regra, a possibilidade de uma parceria entre o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL e pré-candidato a governador com o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos) a vice, ambos de extrema direita, poderá dar certo. A quebra de regra é porque o bom senso recomenda, que numa candidatura majoritária, como a governador e vice, um seja do interior e ou outro da capital, não importando o cargo não é impossível. É o caso do ex-prefeito de Porto Velho, em dois mandatos seguidos, Hildon Chaves (UB), que já formalizou a dobradinha para concorrer à sucessão estadual em outubro próximo, com o deputado estadual Cirone Deiró (UB), de vice. Não seria a situação de Rogério e o deputado Camargo, ambos do interior (Ji-Paraná e Ariquemes, respectivamente).

Governador II – Na condição de Rogério-Camargo, a situação seria contornada com a atuação do presidente regional do Podemos, o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que poderá ser o fiel da balança nas eleições a governador, favorecendo diretamente a composição PL-Podemos, que deverá formatar as pré-candidaturas de Rogério e Camargo visando a sucessão estadual. Não há dúvida, que mesmo sendo ambos do mesmo segmento eleitoral, ou seja, de extrema direita, eleitorado predominante em Rondônia, a parceria poderá resultar positivamente nas urnas, com o Leo Moraes, apoiando a dupla, dividindo os votos da capital com o governador Marcos Rocha, que preside o PSD em Rondônia e tem como pré-candidato o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que é do seu partido.

Governador III – Como a pré-candidatura de Hildon-Cirone foi formalizada, inclusive já em pré-campanha pelo interior, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que tem o apoio do governador Rocha, que preside o seu partido e tem domicílio eleitoral em Porto Velho irá dividir forças com o prefeito Leo Moraes. Mesmo que Fúria consiga um nome da capital para vice, essa pessoa não terá poderio eleitoral maior que do Morais, ou seja, nada –ou pouco– acrescentará ao volume de votos, que Rocha poderá conseguir a Fúria, situação que poderá ser inverter no interior, onde o Governo do Estado tem o apoio de a maioria dos prefeitos, devido a “máquina” governamental. Como é praticamente impossível eleger o governador em primeiro turno, hoje as possibilidades de uma disputa entre Hildon-Cirone e Rogério-Camargo é maior e com chances reais de chegarem ao segundo turno. As eleições parecem distantes (outubro), mas o tempo gira muito rápido e as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto) se aproximam, pois na próxima quinta-feira (16) já estaremos entrando na segunda quinzena de abril.

Eleições – O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Raduan Miguel Filho esteve participando hoje (8) de programa de entrevistas comandado pelo radialistas Dirceu Fernandes, da Rádio Antena FM, onde abordou assuntos relacionados a área eleitoral, pois este ano teremos eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas). Segundo o desembargador Raduan Miguel, Rondônia tem 125 mil eleitores que estão com os títulos “irregulares”, e o prazo para regularização é o dia 6 de maio, ou seja, cerca de 3 semanas. Isso representa os eleitores de Ji-Paraná (96 mil), e Ouro Preto do Oeste (28 mil), dados das eleições de 2024, que reelegeram e elegeram prefeitos, vice e vereadores. Além do TRE, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governador deveriam juntarem forças para regularizar a situação, porque Rondônia perde muito econômica, social e politicamente, pois o número de eleitores, influencia na distribuição de recursos financeiros para Estado e municípios, via União. Os eleitores com os títulos irregulares somam cerca de 10% do eleitorado do Estado, situação que se agrava, porque sempre temos abstenções. Nas eleições a prefeito de Porto Velho em 2024, 25,86% dos eleitores deixaram de votar no primeiro turno.

Respigo

Membros do Tribunal de Contas (TC) de Rondônia estiveram reunidos esta semana para definir a lista tríplice para escolha do nome para a vaga do conselheiro Valdivino Crispin, que faleceu em dezembro último. A lista ficou definida com os nomes de Francisco Ferreira da Silva em primeiro lugar e Osmar Pires em segundo, ambos auditores substitutos +++ Os nomes serão encaminhados ao governador Marcos Rocha (PSD), pois é quem compete escolher um dos nomes, pois a ele compete, constitucionalmente a escolha de um dos indicados. Na sequência o nome será submetido à análise da Assembleia Legislativa (Ale), que geralmente aprova +++ Um cruzamento rodoviário em Porto Velho (Pinheiro Machado e a rua Venezuela), de enorme movimento está recebendo semáforo. O volume de veículos no local é intenso e, após indicação do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Ale-RO, à Secretaria Municipal de Trânsito-Semtran, e, após estudos técnicos está instalando o equipamento.

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