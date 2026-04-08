Alex Redano solicita envio de massa asfáltica para Nova Brasilândia do oeste

Por Mateus Andrade

Publicada em 08/04/2026 às 13h50

Segundo o parlamentar, a solicitação atende a demandas da população, que enfrenta dificuldades devido ao estado das ruas.

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) solicitou, em caráter de urgência, a disponibilização de massa asfáltica para o município de Nova Brasilândia D’Oeste.

O pedido foi encaminhado ao governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), com o objetivo de melhorar as condições das vias urbanas.

Segundo o parlamentar, a solicitação atende a demandas da população, que enfrenta dificuldades devido ao estado das ruas.

De acordo com a justificativa, diversas vias apresentam desgaste acentuado, com buracos e irregularidades que comprometem a trafegabilidade. A situação se intensifica durante o período chuvoso, dificultando o deslocamento de moradores, aumentando o risco de acidentes e prejudicando o escoamento da produção.

Com a disponibilização da massa asfáltica, a prefeitura poderá intensificar os serviços de tapa-buracos e recuperar trechos considerados críticos.

Para o deputado, a medida é necessária para melhorar a infraestrutura urbana e garantir melhores condições de tráfego no município.

A indicação integra ações voltadas à melhoria das condições de mobilidade urbana em Nova Brasilândia D’Oeste.