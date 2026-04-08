Contribuintes têm até próxima quarta-feira para garantir desconto de 15% no pagamento da cota única do IPTU 2026

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 14h51

Termina na quarta-feira, 15 de abril, o prazo para o pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 com descontos atrativos. O benefício é aplicado de forma distinta, dependendo da natureza do imóvel.

Os proprietários de imóveis com edificações (Imposto Predial Urbano) que optarem pela quitação integral até a data limite garantem um desconto de 15%. Já para os donos de lotes vagos (Imposto Territorial Urbano), o abatimento oferecido é de 10%.

Para aqueles que não optarem pela quitação à vista, a administração municipal oferece a opção de parcelamento em oito vezes, sem a aplicação de descontos. De acordo com o calendário fiscal, a primeira parcela vence em 15 de abril, e as demais parcelas sempre no dia 15 dos meses subsequentes.

A prefeitura disponibiliza canais digitais para facilitar o acesso às guias de pagamento: Site oficial: http://www.vilhena.ro.gov.br, na aba “Serviços”; WhatsApp: (69) 3919-7011; Presencial: Na sede da Semfaz, para atendimento direto ao público.