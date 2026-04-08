OAB Rondônia mais próxima da advocacia em todo o estado com a segunda edição da Caravana do Cuidado

Por OAB/RO

Publicada em 08/04/2026 às 14h33

(Foto 1 : Aline Silv, Presidente da CAARO)

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados (CAARO), deu início à segunda edição da Caravana do Cuidado. O projeto tem como objetivo central fortalecer a presença institucional em todas as regiões do estado, percorrendo dezenas de municípios para oferecer serviços essenciais diretamente aos profissionais que atuam no interior, facilitando o acesso a atendimentos que antes ficavam concentrados nos grandes centros.

Durante as visitas, a Caravana oferece ações de saúde, como vacinação, além de suporte técnico da Secretaria-Geral e a presença ativa da diretoria para ouvir as demandas locais. O roteiro, que começou pelo Cone Sul e passará pela Zona da Mata, Vale do Jamari e regiões de fronteira, consolida a estratégia de interiorização da gestão. O cronograma segue intenso durante os meses de abril e maio, com encerramento previsto para o início de junho na Ponta do Abunã e Guajará-Mirim.

(Foto 2 : Presidente da OAB Rondônia, Marcio Nogueira)

"A Caravana do Cuidado nasce do compromisso de estarmos onde a advocacia está. Nosso objetivo é garantir que cada colega, independentemente da distância, sinta a força e o apoio da Ordem. Onde houver um advogado ou advogada, a OAB Rondônia estará presente para impulsionar, defender e cuidar", destaca o presidente Márcio Nogueira.

As ações da Caravana do Cuidado reafirma o compromisso da OAB Rondônia com seus três eixos estratégicos: Impulsiona, ao promover o desenvolvimento e a capacitação contínua da advocacia; Defende, ao atuar de forma inabalável na proteção das prerrogativas profissionais em cada subseção; e Cuida, ao priorizar a saúde física, mental e o bem-estar de advogados e advogadas, independentemente da distância geográfica.

"Onde houver um advogado ou uma advogada, a OAB estará lá para garantir que a profissão seja exercida com dignidade e suporte integral", conclui o presidente Márcio Nogueira.

OAB Rondônia: Impulsiona, Defende e Cuida!