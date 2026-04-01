1º de abril provoca situações hilárias na política, mulheres buscam mais espaços na política regional, Avante formata para conseguir 5 cadeiras na Ale-RO

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/04/2026 às 14h00

Mudanças – A Semana está com os bastidores da política fervilhando, porque na Sexta-feira Santa, dia 3, terminará o prazo para que deputados (federal, estadual) e vereadores mudem de partido sem a perda de mandatos. É a Janela Partidária, iniciada no dia 5 de março com prazo até à meia-noite do dia 3 para terminar. Também espirará o período em que pretendentes a cargos eletivos nas eleições de gerais de outubro (presidente da República, governadores e os vices; duas três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas deixem os cargos públicos. A partir de segunda-feira (6) será possível saber com exatidão como ficarão as bancadas partidárias na Assembleia Legislativa (Ale) e Câmara Federal. O União Brasil, que elegeu 5 deputados em 2022 perdeu vários filiados e o PL e o PRD, por enquanto, lideram as bancadas na Ale-RO com seis deputados cada partido. O PL tem como presidente estadual o senador e pré-candidato a governador, Marcos Rogério e o PRD é presidido no Estado pelo chefe da Casa Civil, Elias Rezende.

1º de abril – Mundialmente conhecido como o Dia da Mentira, o 1º de abril não “passou batido” no noticiário político de Rondônia. Várias “matérias” com títulos envolvendo o governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD, que renunciaria, que renunciou, que o vice, Sérgio Gonçalves (UB), já tinha assumido o cargo de governador, que Rocha assumiu a pré-candidatura a senador, que sua esposa, a secretária de Estado de Ação Social, Luana Rocha também teria se demitido, assim como o irmão de Rocha, Sandro, que é o diretor geral do Detran-RO. Além de Rocha candidato, teríamos Luana à Câmara Federal e Sandro a deputado estadual. A verdade somente a partir da meia-noite de sábado para domingo, prazo final para desincompatibilização para quem for candidato em outubro e filiação partidária. Mas não há como negar que as fakes criaram situações hilárias

Avante – Partido que também está bem alinhado para as eleições deste ano é o Avante, presidido regionalmente pelo ex-deputado estadual Jair Montes. Recentemente o Avante recebeu o deputado estadual Marcelo Cruz, que foi eleito pelo Patriota, estava no PRTB e se filiou ao novo partido, inclusive, trazendo o pai, pastor Evanildo Ferreira, vereador em Porto Velho, que presidia o PRTB no Estado. O projeto de Marcelo é concorrer à reeleição tendo o pai como parceiro disputando a uma das oito cadeiras da Câmara Federal. O ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, também está filiado ao Avante e disputará as eleições deste ano. O projeto do partido é eleger de cinco a seis deputados estaduais e um federal. Três nomes em condições de sucesso já estão filiados: Marcelo, que já foi presidente da Ale-RO, Jair e Jesuíno, que já passaram pela Casa do Povo, ambos têm bons históricos político-eleitoral.

Mulheres – A Assembleia Legislativa tem na atual legislatura cinco deputadas. Somente Yeda Chaves (UB), segunda mais bem votada em 2022 com 24.667 votos tem domicílio eleitoral em Porto Velho, as demais, são do interior. Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé), eleita pelo UB, mas deve mudar de partido; Rosângela Donadon (Vilhena), eleita pelo UB, mas também está deixando o partido; Cláudia de Jesus (Ji-Paraná) do PT e Taíssa Sousa (Guajará-Mirim) que se elegeu pelo PSC, passou pelo PRD e Podemos e se filiou recentemente ao PL. São pouco mais de 20% de mulheres na atual composição da Ale-RO, que tem 24 deputados. A expectativa é que a participação feminina no Legislativo Estadual seja maior a partir das eleições de outubro. Das cinco atuais, a precisão é que ao menos quatro se reelegem. A expectativa é pelas futuras eleitas, e que ocupem ao menos 30% a 35% das cadeiras.

Mulheres II – A mobilização feminina é significativa para as eleições de outubro. No interior a empresária Noeli Deiró, esposa do deputado estadual e pré-candidato a vice-governador na chapa do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), dois mandatos seguidos, já está se preparando para ocupar uma das cadeiras no Parlamento Estadual. Noeli é empresária em Cacoal, mas é de Vilhena, onde também tem raízes familiares, e está filiada ao Republicanos. Além de Cirone, Cacoal tem o deputado Cássio Góes (PSD) e, mesmo com Cirone concorrendo a vice-governador de Hildon, o município deverá mantar a representatividade com Noeli, que desenvolve importante projeto social no município e até ampliar, pois tem outros nomes (vereadores, empresários, profissionais liberais), dispostos a enfrentarem as urnas.

Respigo

Hoje (2) e amanhã (3) repartições públicas federais, estaduais e municipais estão fechadas ao púbico, a não ser os serviços essenciais. Sexta-Feira Santa é feriado nacional e marca o fim da quaresma (período de quarenta dias que antecede a Páscoa, dedicado à preparação espiritual, reflexão e penitência). O Sábado de Aleluia (é o dia que separa a Sexta-feira da Paixão, marcada pela crucificação e morte de Jesus Cristo, o Sábado de Aleluia (para os cristãos, é um dia de silêncio, recolhimento e profunda reflexão, meditando sobre o sofrimento de Cristo e a esperança de sua volta à vida), e o Domingo de Páscoa, celebra sua ressurreição +++ Porto Velho passou por um processo de esvaziamento populacional desde à tarde de quarta-feira (1º). ´É que o ponto facultativo de hoje (2) nas repartições públicas, o feriado de Sexta-Feira Santa, depois sábado e domingo favoreceram a população a viajar para o interior e até outros Estados. Os voos no período estão lotados e a BR 364 com movimento acima do normal exigindo muito trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) +++ O Brasileirão que está de volta, após os jogos da Seleção Brasileira tem quatro jogos importantes na noite de hoje (2). Santos e Remo (18h), Chapecoense e Atlético Mineiro às 18h30 +++ Bragantino e Flamengo e Palmeiras e Grêmio, ambos às (20h30). O Palmeiras é o líder com 19 pontos e o Fluminense o segundo, também com 19 pontos, mas com um jogo a mais.

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