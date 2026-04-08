Ex-jogadora da Seleção Brasileira, Jamille Agapito reforça o Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 14h25

O Rolim de Moura Esporte Clube confirmou oficialmente a contratação da atleta Jamille Agapito, de 22 anos, para reforçar o elenco nas disputas do Campeonato Brasileiro Feminino e da Copa do Brasil Feminino em 2026. O anúncio foi realizado pelo presidente do clube, Anderson Lins, que destacou a confiança no potencial técnico da jogadora para a temporada.

Jamille atua com versatilidade, podendo exercer as funções de lateral-esquerda e ponta-direita (atacante). Seu último clube antes de integrar o elenco de Rolim de Moura foi o Itacoatiara. No entanto, a atleta possui um currículo extenso no futebol nacional, com passagens por equipes tradicionais como Bahia, Vitória, São José (SP), Ferroviária e Internacional.

O novo reforço rondoniense traz a experiência de ter representado o país nas categorias de base da Seleção Brasileira (Sub-17 e Sub-20). Em 2020, Jamille integrou o grupo nacional que conquistou o vice-campeonato de um torneio internacional disputado em Portugal, consolidando sua formação entre as principais promessas da modalidade.

Em sua chegada ao clube, Jamille afirmou que o objetivo principal é a busca por títulos e o desenvolvimento de seu melhor desempenho técnico junto às companheiras de equipe. O presidente Anderson Lins reforçou que a contratação faz parte da estratégia de fortalecimento do Rolim de Moura para as competições nacionais deste ano.