Abertura do Campeonato Estadual de Motocross 2026 acontece em Cacoal nos dias 18 e 19 de abril

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 13h50

Os motores voltam a acelerar em Rondônia com a abertura da temporada 2026 do Campeonato Estadual de Motocross, marcada para os dias 18 e 19 de abril, em Cacoal. A largada oficial da competição será realizada na Pista do Bosque Linha 6, que receberá pilotos de diferentes regiões para o início do calendário esportivo.

No domingo, dia 19, as disputas passam a valer pontos a partir das 8h, quando têm início as baterias oficiais. Antes disso, no sábado, dia 18, o circuito será liberado para treinos livres e reconhecimento de pista a partir das 13h, etapa considerada fundamental para adaptação dos competidores ao traçado.

A organização do evento está sob responsabilidade da Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), em parceria com o Cacoal Motocross Clube. A realização também conta com apoio institucional da Prefeitura de Cacoal e do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur).

O evento ainda recebe incentivo parlamentar dos deputados estaduais Cássio Gois e Cirone Deiró, além do vereador Clebim Fúria, que integram a rede de apoio à realização da competição no município.