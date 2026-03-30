Virgínia reclama de mau cheiro em academia dos EUA e vídeo viraliza

Por POP Mais

Publicada em 30/03/2026 às 11h39

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a repercutir nas redes sociais durante sua viagem aos Estados Unidos, desta vez por um momento inusitado vivido em uma academia.

A empresária, que está no país acompanhando compromissos da Seleção Brasileira e aproveitando dias de lazer, compartilhou com seguidores uma situação desconfortável durante o treino. Segundo ela, o forte mau cheiro no ambiente chegou a causar dor de cabeça.

“Teve uma hora que minha cabeça começou até a doer”, relatou Virginia em vídeo publicado nas redes. Amigos que estavam com ela também reagiram ao odor, chegando a tapar o nariz enquanto treinavam.

Com bom humor, a influenciadora aproveitou o momento para fazer uma brincadeira envolvendo sua marca de cosméticos, sugerindo que o local precisaria de seus produtos. A publicação rapidamente viralizou e gerou comentários de seguidores, que se divertiram com a situação.

Nos últimos dias, Virginia tem chamado atenção durante a estadia no exterior. Além de acompanhar o jogador Vinícius Júnior em compromissos esportivos, ela também tem compartilhado momentos pessoais da viagem, incluindo encontros com fãs e registros do cotidiano fora do Brasil.

O episódio reforça a forte presença digital da influenciadora, que frequentemente transforma situações do dia a dia em conteúdos de grande alcance nas redes sociais.