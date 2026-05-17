Prefeitura abre votação para escolha do nome do mascote de Porto Velho

Por Françoíse Almeida

Publicada em 17/05/2026 às 09h40

Das águas do Madeira para a cidade, um dos personagens mais conhecidos da cultura amazônica agora vai ganhar espaço nas ações da Prefeitura de Porto Velho. Inspirado no boto-cor-de-rosa, símbolo das lendas e tradições da região Norte, o mascote do município foi criado para aproximar ainda mais a população das campanhas, projetos e serviços públicos desenvolvidos pela gestão municipal.



Carismático e cheio de identidade regional, o personagem vai participar de ações educativas nas escolas, campanhas de trânsito, saúde, meio ambiente e iniciativas sociais, levando informação de forma leve, divertida e acessível para crianças, jovens e adultos. E o detalhe mais importante está sendo decidido: o nome do mascote será escolhido pela própria população.



A Prefeitura abriu um formulário para que os moradores enviem sugestões criativas e regionais. As melhores propostas, acompanhadas das justificativas mais originais, seguirão para a votação final que acontecerá no Instagram oficial do município.

Segundo o prefeito, o boto foi escolhido justamente por representar a cultura e a identidade de Porto Velho. “Ele vai estar nas escolas, nas campanhas de trânsito, na saúde, na educação, explicando da melhor maneira possível tudo o que acontece na nossa cidade. Ninguém melhor do que o boto, um grande símbolo da cultura portovelhense, para levar esse conteúdo até vocês”.



Para participar da escolha do nome, basta acessar o formulário disponível no neste link.

Agora, é a vez da população fazer parte dessa história e escolher o nome do novo símbolo das ações da Prefeitura de Porto Velho.

Fotos: Arquivo