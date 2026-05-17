Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/05/2026 às 10h10

Uma grande apreensão de drogas foi realizada por equipes do BPChoque, Força Tática e BPFRON durante operação integrada na BR-364, na região do Ramal Primavera, entre Porto Velho e Nova Mamoré, neste sábado (16).

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam barreiras e fiscalizações voltadas ao combate de crimes transfronteiriços quando uma carreta Scania prata, carregada com soja, levantou suspeitas ao tentar entrar rapidamente em uma borracharia ao perceber a aproximação das viaturas.

O motorista, identificado como Eloir Baumgardt, foi abordado e durante revista veicular o cão farejador Dark sinalizou positivamente para presença de entorpecentes na cabine do caminhão.

Na inspeção, os policiais localizaram uma caixa térmica, além de sacos e recipientes contendo aproximadamente 30 tabletes de substância análoga à maconha, quatro tabletes aparentando ser cocaína e outra porção de droga ainda não identificada.

Questionado, o suspeito afirmou que recebeu os entorpecentes no Acre, carregou soja em Nova Mamoré e teria como destino final o Estado do Mato Grosso.

As equipes ainda suspeitam que possa haver mais drogas escondidas em meio à carga de soja. A carreta foi levada para o pátio e deverá passar por descarregamento completo para nova averiguação.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes junto com o material apreendido. Também foram apresentados documentos pessoais, cartões bancários e R$ 42 em espécie encontrados com o conduzido.