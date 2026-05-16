Por SEBRAE-RO

Publicada em 16/05/2026 às 11h29

Reunião de alinhamento marcou o avanço da parceria para operacionalização do FAMPE e fortalecimento do acesso ao crédito aos pequenos negócios em Rondônia.

Sebrae em Rondônia e ACRECID/Banco do Povo alinham operacionalização do FAMPE em Rondônia

Parceria fortalece ações para ampliar o acesso ao crédito aos pequenos negócios de Rondônia

Nesta quarta-feira (13), foi realizada uma reunião de alinhamento para tratar da operacionalização do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), ferramenta que amplia o acesso ao crédito para os pequenos negócios.

O FAMPE, gerido pelo Sebrae em Rondônia, desempenha um papel fundamental na concessão de crédito, atuando como avalista complementar para empreendedores que enfrentam dificuldades em apresentar garantias reais às instituições financeiras. O objetivo é facilitar o acesso ao financiamento para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

A ferramenta pode garantir até 80% do valor contratado, reduzindo os riscos para as instituições financeiras e contribuindo para uma aprovação de crédito mais ágil e acessível aos empreendedores.

É importante destacar que o FAMPE não substitui a análise de crédito realizada pela instituição financeira. O solicitante continua responsável pelo pagamento do empréstimo e deve atender aos critérios exigidos para a contratação.

Durante o encontro, técnicos do Sebrae em Rondônia e diretores do Banco do Povo de Rondônia, recentemente credenciado para operar essa modalidade de garantia, trocaram experiências e alinharam estratégias para a implantação do serviço, que em breve estará disponível aos empreendedores rondonienses.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, o FAMPE representa uma importante ferramenta para impulsionar os pequenos negócios e ampliar o acesso ao crédito no estado. “O FAMPE é uma importante ferramenta para impulsionar os pequenos negócios e destravar o acesso ao crédito. Essa parceria com a ACRECID/Banco do Povo pode garantir ainda mais capilaridade à nossa atuação. Agradecemos aos parceiros por estarem juntos conosco”, destacou.

A iniciativa fortalece a parceria entre as instituições e representa mais uma oportunidade de incentivo ao empreendedorismo, à geração de renda e ao fortalecimento dos pequenos negócios em Rondônia.