Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento em Santa Catarina

Por Agência Brasil

Publicada em 16/05/2026 às 11h21

O estado de Santa Catarina deverá ter temporais e ventos fortes a partir do domingo (17), em razão da formação de um ciclone extratropical na região costeira, segundo informações da Defesa Civil do estado.

Nesta sexta (15) e sábado (16), as chuvas deverão ficar mais concentradas nas regiões próximas ao Paraná. No entanto, pancadas isoladas podem ocorrer em outras partes do estado.

“No domingo (17), a formação de um ciclone extratropical na costa catarinense favorece a ocorrência de temporais isolados, com chuva forte em curto período, raios e rajadas de vento”, destacou a Defesa Civil em informe.

De acordo com o órgão, as chuvas começarão, no domingo, pelo oeste durante a manhã e avançarão para as demais regiões ao longo da tarde e da noite. “O risco de alagamentos e enxurradas é moderado, com maior atenção para o Oeste, o Meio-Oeste, os Planaltos, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o Norte catarinense”, disse a Defesa CIvil.

O sistema deverá se deslocar para o alto-mar na segunda-feira (18), mas os efeitos seguirão atuando em Santa Catarina. O tempo permanecerá fechado e com chuva persistente no Litoral Sul, na Grande Florianópolis, no Baixo Vale do Itajaí e no Litoral Norte, com risco de alagamentos pontuais.

Com a passagem do ciclone, uma nova massa de ar frio chegará ao Sul do Brasil entre terça (19) e quarta-feira (20). As temperaturas deverão cair de forma acentuada em todas as regiões de Santa Catarina, com possibilidade de valores negativos nas áreas mais altas do estado. O frio deverá persistir por alguns dias ao longo da próxima semana.