Vereador Everaldo Fogaça visita Ariquemes e fortalece caminhada rumo as Eleições de 2026

Por Assessoria

Publicada em 16/05/2026 às 11h23

PORTO VELHO, RO - O clima de receptividade, confiança e esperança marcou a passagem do pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Everaldo Fogaça, nesta quinta-feira (14), pelo município de Ariquemes. Em mais uma etapa de sua caminhada política pelo interior de Rondônia, Fogaça foi recebido por lideranças, amigos, sitiantes, comerciantes e apoiadores que acreditam em um projeto político voltado ao fortalecimento dos municípios e da população rondoniense.



Durante a agenda, o vereador porto-velhense percorreu diversos pontos da cidade, conversando de perto com a comunidade, ouvindo demandas e compartilhando propostas voltadas ao desenvolvimento regional, geração de oportunidades e melhorias para quem vive e trabalha no interior do estado.

Fogaça reforçou a importância do diálogo, da união e da construção coletiva de um futuro mais promissor para Rondônia

Em cada encontro, Fogaça reforçou a importância do diálogo, da união e da construção coletiva de um futuro mais promissor para Rondônia. A boa receptividade em Ariquemes demonstra o crescimento de sua pré-candidatura e o fortalecimento de alianças políticas importantes para as eleições de 2026.

Fogaça bem recebido em Ariquemes

Atualmente em seu terceiro mandato como vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça vem consolidando sua trajetória política com atuação ativa em pautas populares e projetos voltados à população. A experiência adquirida no parlamento municipal tem ampliado sua visibilidade e fortalecido seu nome em diferentes regiões do estado.



A agenda política continua nesta sexta-feira (15), com novos compromissos em Ariquemes e municípios vizinhos, ampliando o diálogo com lideranças e fortalecendo apoios em torno de seu projeto político para 2026.