Em 500 dias, Emdur apresenta avanços na iluminação pública

Por Letícia Regis

Publicada em 16/05/2026 às 11h42

Em fevereiro de 2025, a Prefeitura de Porto Velho entregou a modernização da iluminação pública em cerca de 8 quilômetros da BR-364, no trecho que dá acesso à Universidade Federal de Rondônia (Unir). A obra transformou completamente a realidade da via, que durante anos foi marcada pela falta de iluminação e pela sensação de insegurança, principalmente no período noturno.

Os serviços foram executados pelas equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), em uma região que registrava frequentes ocorrências de furto de fiação elétrica, problema que compromete constantemente o funcionamento da iluminação pública.

Com o objetivo de solucionar o problema e inibir a prática criminosa, a Prefeitura implantou um novo sistema de iluminação em LED, substituindo estruturas antigas por equipamentos mais modernos, eficientes e tecnológicos.

Além de proporcionar mais visibilidade e segurança para motoristas e pedestres, o novo sistema trouxe mais eficiência energética e redução nos custos de manutenção.

Usuários do transporte coletivo e estudantes universitários conviviam diariamente com os transtornos causados pela escuridão. Muitos evitavam circular pelo local devido à insegurança. Após mais de um ano da implantação, o trecho apresenta uma nova realidade.

“O trecho da BR-354 era muito escuro e perigoso, principalmente à noite. A iluminação deixa tudo mais seguro, até para os motoristas que antes dirigiam no escuro agora conseguem ter uma visibilidade muito melhor da via”, afirmou Vitoria Rilary.

“Ficava muito nervoso em andar em um local mal iluminado, quando a iluminação chegou foi um alívio e me trouxe muito mais segurança pra andar tranquilo” destacou Gustavo Moret.

Outro diferencial da obra foi a implantação de fiação subterrânea e de uma telegestão, sistema de monitoramento 24 horas que auxilia na prevenção de novos furtos e garante resposta mais rápida das equipes de manutenção em caso de ocorrências.

Com a tecnologia, a Emdur é acionada imediatamente em situações de tentativa de vandalismo ou falhas na rede, aumentando a eficiência no atendimento e reduzindo prejuízos para a população.

A modernização da iluminação na BR-364 faz parte das ações desenvolvidas pela atual gestão para ampliar a segurança, investir em tecnologia e melhorar a infraestrutura urbana da capital.

Segundo o presidente da Emdur Bruno Holanda, a capital segue sendo atendida em outros pontos.

“Seguimos realizando a iluminação de várias outras vias que a muito tempo não tinham iluminação ou eram vítimas de furtos frequentes, isso garante uma cidade mais segura e iluminada”

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca o empenho da empresa em contribuir positivamente com o município.

“São 500 dias de gestão marcados por trabalho, compromisso e dedicação à população. A Emdur segue presente nas áreas urbanas e rurais de Porto Velho, atuando diariamente para oferecer serviços com mais eficiência, qualidade e segurança. Nosso compromisso é continuar trabalhando em conjunto para levar melhorias e mais qualidade de vida aos porto-velhenses”.