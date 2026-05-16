TJRO participa da 1ª Conferência Estadual dos ODS e reafirma compromisso com a Agenda 2030

Por TJ-RO

Publicada em 16/05/2026 às 11h25

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) marca presença na 1ª Conferência Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizada nesta quinta-feira (15). O evento, que acontece no auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), em Porto Velho, conta com transmissão ao vivo pelos canais oficiais. O evento reúne representantes do poder público, sociedade civil, instituições de ensino e organizações parceiras para debater ações voltadas ao fortalecimento da Agenda 2030 no Estado.

Representando o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, o juiz auxiliar da Presidência, Johnny Gustavo Clemes, destacou que o sucesso das metas globais depende de uma mudança de perspectiva coletiva. Segundo o magistrado, a justiça e a sustentabilidade caminham juntas quando há um olhar atento às vulnerabilidades sociais.

"A sustentabilidade só vai acontecer de fato assim que olharmos para os outros e não só para nós. Precisamos olhar para todos, pois se um ficar de fora, a civilização estará em um ponto vulnerável.", afirmou Clemes.

O juiz ressaltou ainda que o Judiciário rondoniense já implementa ações práticas, como o programa Carbono Zero, reforçando que o Tribunal se solidariza com a causa ambiental e busca, por meio de seus programas internos, contribuir diretamente para a preservação do planeta e a economia de recursos. A coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do TJRO, Jussara Valente, também participou do evento.